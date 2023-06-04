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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديل أسعار بيجو 2008 بالسوق المصري

بيجو 2008 موديل 2023
بيجو 2008 موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو في مصر عن زيادات أسعار طراز بيجو 2008 موديل 2023 خلال بداية شهر يونيو الحالى .

بيجو 2008 موديل 2023

أوضح وكيل بيجو ، أن السيارة بيجو 2008 موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات الـSUV داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها من 75 ألف جنيه الى 85 الف جنيه .

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كما تضم السيارة بيجو 2008 موديل 2023 ، محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل الي 230 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 44 لتر، وتنتج 130 حصان .

بيجو 2008 موديل 2023

وتحتوى السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية.

بيجو 2008 موديل 2023

 وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة  بيجو 2008 ، بطول 4300 مم، وعرض 1815 مم، وارتفاع 1530 مم، وقاعدة عجلات يصل طولها الي 2605 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 434 مم.

 

وتحتوي السيارة بيجو 2008 موديل 2023 ، على شاشة ترفيه مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، وخاصية توصيل الهاتف الذكي عن طريق Apple Car Play وAndroid Auto، وفتحه سقف بانوراما، وشاحن لاسلكي، وتكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، وريموت كنترول، وباور سيترنج، وزجاج كهربائي، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة .

بيجو 2008 موديل 2023

وتضم السيارة بيجو 2008 موديل 2023 ، على العديد من وسائل السلامة والأمان المتقدمة منها، 4 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، ونظام الفرامل المساعدة، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD ، ونظام التحكم في صعود المرتفعات HLA، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، وحساسات ركن خلفية وأمامية، وكاميرا خلفية للرؤية.

بيجو 2008 موديل 2023

اما عن الاسعار الجديدة للسيارة بيجو 2008 موديل 2023 :

- فئة أكتيف بسعر مليون و54 ألف و990 جنيه بدلاً من 979.990 ألف جنيه بزيادة 75 ألف جنيه.

- فئة أللور بسعر مليون و134 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و54 ألف و990 جنيه بزيادة 80 ألف جنيه.

- فئة جي تي بسعر مليون و204 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و119 ألف و990 جنيه بزيادة 85 ألف جنيه.

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