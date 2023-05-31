لأهالى سيناء والصعيد .. مزاد سيارات جديد .. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الاثنين الموافق 5 يونيو القادم ، تابع لجهات حكومية .

وتأتى السيارات التى ستباع بمزاد الاثنين الموافق 5 يونيو ، تابعة لمديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، و ديوان عام محافظة قنا، و مديرية الشئون الصحية قنا و محافظة الفيوم.

ويعقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة .

اما عن سيارات مزاد مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، فتضم بيدفورد شاسيه طويل 1990 ، تويوتا مقصورة مزدوجة 1996 ، غزال صندوق 1999 ، ميكروباص شيفروليه 7 راكب 1995 ، شيفروليه بيك أب 1980 و1984 ، فورد ثلاجة 1995 ، تويوتا اسعاف 1990 .

وسيارات مزاد ديوان عام محافظة قنا موتوسيكل ياماها 2002 و2006 ، تويوتا بيك أب 2008 ، شيفروليه بيك أب 1995 ، ايفيكو 1998 ، ميتسوبيشي دوبل كابينة 2008 ، داتسون دوبل كابينة 1984 ، تاتا بيك أب 1994 ، بيجو 405 صالون 1998 ، نيسان بيك أب 2007 ، شيفروليه بيك أب 1998 و1996 ، شيفروليه دوبل كابينة 1998 ، موتوسيكل بايونير 2008 ، موتوسيكل كاوازاكي 2012 ، شيفروليه ونش 2013 ، فورد ثلاجة 1985 ، نصر ثلاجة 1984 .

اما عن سيارات مزاد مديرية الشئون الصحية قنا ومزاد محافظة الفيوم، فتضم فورد اسعاف 1998 ، ايسوزو مقصورة مزدوجة 1972 و1980 ، داتسون دوبل كابينة 1984 ، شيفروليه بيك أب صندوق 1979 .

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.

وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .