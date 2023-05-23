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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح للحفاظ على فرامل سيارتك .. تفاصيل

فرامل السيارة
فرامل السيارة

أصبح سوق السيارات المصرى ، متقلبا خلال الفترة الاخيرة ، بسبب الزيادات المتتالية فى أسعار المركبات ، وانخفاض عمليات البيع والشراء ، لذلك يحاول الجميع الحفاظ على سياراته من نظافة وصيانة بعد ان باتت السيارات سلعة ثمينة للغاية .

ومن ضمن الصيانات الاساسية فى السيارات، تأتى صيانة الفرامل والتى هى فى الاساس أمان وسلامة للسيارة بأكملها .

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وخلال السطور التالية نتعرف على 5 نصائح للحفاظ على فرامل سيارتك لتكون في حالة جيدة:

1- التأكد من تغيير فرامل السيارة كل 40،000 كيلومتر أو وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة، و تغييرها عندما يتم تنبيهك بواسطة الفرامل بشكل مباشر من خلال صرير أو صوت ضوضاء عند الفرملة. 

2- قم بتغيير سوائل الفرامل بانتظام ، وقم بفحصها و البحث عن أي تسربات أو تلف، بسبب ان سوائل الفرامل تلعب دورًا هامًا في عملية الفرملة ويجب عليك الحفاظ عليها في حالة جيدة.

3- تجنب استخدام الفرامل بشكل متكرر والفرملة الحادة، إذا كنت ستقود بسرعة عالية، فكن حذرًا واستخدم المسافة اللازمة للتوقف بشكل طبيعي ، حاول الحفاظ على سرعة مناسبة للظروف المحيطة بك.

4- تأكد من توازن العجلات والفرملة، إذا كانت العجلات غير متوازنة ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى تلف في الفرملة والإطارات، لذلك قم بتوازن العجلات بشكل دوري وقم بفحص الفرملة للتأكد من عدم وجود تلف.

5- تفحص قرص الفرامل بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تلف. إذا كنت تلاحظ أي شيء غير طبيعي أو تصادم سابق ، فقد يكون من الضروري استبدال الفرامل.

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