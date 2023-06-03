طرح 5 طرازات مختلفة.. قائمة بأسعار رينو الجديدة في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية رينو ، عن زيادة سعرية جديدة لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصرى للسيارات .

وتعتبر سيارات شركة رينو واحدة من اهم شركات السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، فى طرح السيارات الهاتشباك الرياضية والسيدان و الـSUV، وتم طرح 5 طرازات مختلفة بالاسواق .

وخلال السطور التالية سنتعرف على اسعار طرازات رينو فى مصر :

1- رينو داستر

رينو داستر

تأتي السيارة رينو داستر موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع عن طريق ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء CVT بنظام جر أمامي.

ويمكن للسيارة رينو داستر موديل 2022 التسارع من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتر في الساعة، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 50 لتر.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / H2 2022 بسعر 375,000 جنيه

- أوتوماتيك / H1 2022 بسعر 444,000 جنيه

- أوتوماتيك / H3 2022 بسعر 505,000 جنيه

- أوتوماتيك / H1 2023 بسعر 880,000 جنيه

- أوتوماتيك / H3 2023 بسعر 950,000 جنيه

2- رينو لوجان

رينو لوجان

تحتوي سيارة رينو لوجان علي محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع وصلا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعر 415,000 جنيه

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعر 425,000 جنيه

- أوتوماتيك / E3 2022 بسعر 435,000 جنيه

- أوتوماتيك / E3 / BLACK EDTION 2022 بسعر 445,000 جنيه

3- رينو سانديرو ( ستيب واى )

رينو سانديرو ( ستيب واى )

زودت سيارة رينو سانديرو ستيب واى بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 12.3 ثانية، وتستهلك السيارة 7.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / SW NAV 2022 بسعر 464,000 جنيه

- أوتوماتيك / SW 2023 بسعر 635,000 جنيه

- أوتوماتيك / SW SCREEN 2023بسعر 645,000 جنيه

4- رينو سانديرو

رينو سانديرو

تستمد سيارة رينو سانديرو قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتستهلك السيارة 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2023 بسعر 615,000 جنيه

5- رينو ميجان

رينو ميجان

تحصل سيارة رينو ميجان علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2022 بسعر 698,000 جنيه

- أوتوماتيك / INTENSE TURBO 2022بسعر 740,000 جنيه

- أوتوماتيك / VISION 2023 بسعر 865,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2023 بسعر 915,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2023بسعر 995,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC TURBO 2023بسعر 1,025,000 جنيه

- أوتوماتيك / INTENSE TURBO 2023بسعر 1,045,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE TURBO 2023بسعر 1,080,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE + TURBO 2023 بسعر 1,205,000 جنيه