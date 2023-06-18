أرخص ميني كوبر 2023 بمصر.. بسعر غير متوقع | صور

سيارة ميني كوبر موديل 2023 تنتج من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية الفارهة، بالإضافة الي أنها جزئ من مجموعة شركات بي إم دبليو الألمانية.

وتنتمي ميني كوبر إلي فئة السيارات الهاتشباك التي تعمل بقوة الدفع الأمامي ، ويرغب في اقتناءها الكثير من الشباب المصري لما تحتوي عليه من امكانيات حديثة ومحرك قوي .

سيارة ميني كوبر موديل 2023 الهاتشباك الجديدة

مقصورة ميني كوبر الهاتشباك

مقصورة سيارة ميني كوبر موديل 2023 الهاتشباك الجديدة

زودت مقصورة سيارة ميني كوبر 2023 الهاتشباك بالعددي من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، راديو، وكاسيت، ونظام صوتي متقدم، ومدخل AUX، وUSB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وزجاج كهربائي، ومقاعد كهربائية، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، بالإضافة الي كاميرا خلفية، وGPS، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وريموت كنترول، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام أقفال يعمل باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وإضاءة داخلية، ومساحات إضافية للتخزين .

محرك ميني كوبر الهاتشباك

سيارة ميني كوبر موديل 2023 الهاتشباك الجديدة

تتسارع سيارة ميني كوبر الهاتشباك الجديدة من من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، وتستخدم ميني كوبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتنتج قوة 136 حصان، وعزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل قوة الي 136 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

وسائل سلامة ميني كوبر الهاتشباك

سيارة ميني كوبر موديل 2023 الهاتشباك الجديدة

تمتلك سيارة ميني كوبر موديل 2023 الجديدة علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، إنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، ومثبت سرعة، وحساسات للاصطفاف، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، و ESP، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

سعر ميني كوبر 2023

سيارة ميني كوبر موديل 2023 الهاتشباك الجديدة

الفئة الأولي من سيارة ميني كوبر الهاتشباك 2023 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه .