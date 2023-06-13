ميني كوبر موديل 2023 في مصر .. اعرف أسعارها الآن

شهدت قائمة سيارات ميني كوبر المقدمة في مصر، زيادات سعرية جديدة مع بداية شهر يونيو الجاري، شملت النسخة ميني 3DOOR وقرينتها S، حيث ارتفعت اسعار هذه النسخة بقيمة تتراوح بين 230 ألف جنيه و 320 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميني كوبر موديل 2023 في مصر، وابرز المواصفات الفنية.

ميني كوبر موديل 2023

تأتي السيارة ميني كوبر بمحرك 1500 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 136 حصانا، و 220 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، ومدة تسارع قدرها 8.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

ميني كوبر موديل 2023

ودعمت ميني كوبر S بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، حيث يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 192 حصانا، و 280 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، وبهذه القدرات تصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 خلال 6.7 ثانية.

ميني كوبر موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة ميني كوبر موديل 2023 في السوق المصري

الفئة الاولى بسعر مليون و350 ألف جنيه بدلاً من مليون و120 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و470 ألف جنيه بدلاً من مليون و220 ألف جنيه

الفئة الثالثة بسعر مليون و530 ألف جنيه بدلاً من مليون و270 ألف جنيه

ميني كوبر موديل 2023

أسعار ميني كوبر S

الفئة الاولى بسعر مليون و830 ألف بدلاً من مليون و520 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و880 ألف جنيه بدلاً من مليون و560 ألف جنيه.