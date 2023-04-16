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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميني كوبر كانتري مان الجديدة.. اعرف سعرها الآن

ميني كوبر كانتري
ميني كوبر كانتري مان موديل 2023

شهدت السيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2023 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، حيث ارتفعت اسعار بنسبة قدرها 60 الف جنيه و 70 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "ًصدى البلد" ابرز المواصفات الفنية للسيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2023 واحدث اسعارها في السوق المصري

ميني كوبر كانتري مان موديل 2023

السعر الجديد للسيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2023 في مصر 

وصل سعر الفئة الأولى من السيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2023 إلى مليون و330 ألف بدلاً من مليون و270 ألف، بعد زيادة سعرية بلغت 60 ألف جنيه، بينما شهدت الفئة الثانية زيادة بلغت 70 ألف جنيه ليصل سعرها إلى مليون و460 ألف بدلاً من مليون و390 ألف جنيه.

ميني كوبر كانتري مان موديل 2023

أبرز مواصفات السيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2023 

تأتي السيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2023 بمحرك 3 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية 136 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.1 ثانية، مع ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي".

ميني كوبر كانتري مان موديل 2023

وزودت السيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2023 بمحرك اعلى تجهيزًا بقوة 192 حصانا، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس ثمانية السرعات "أوتوماتيكية"، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 222 كم/ساعة، إلى جانب القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.3 ثانية.

ميني كوبر كانتري مان موديل 2023 ميني كوبر كانتري مان السعر الجديد

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