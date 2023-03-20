لو هتشتري MINI.. سعر ميني كوبر 2023 في مصر |صور

تعتبر السيارة ميني كوبر واحدة من اشهر السيارات حول العالم، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميها الصغير صاحب الاطلالة العصرية الشهيرة، إلى جانب قدراتها الفنية القوية والتجهيزات الخاصة بكل فئة.

وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات وسعر السيارة ميني كوبر موديل 2023 في مصر

ميني كوبر موديل 2023

محرك السيارة ميني كوبر موديل 2023

- محرك 3 سلندر.

- سعة 1500 سي سي "تيربو".

- قوة اجمالية قدرها 136 حصانا.

- عزم اقصى للدوران 220 نيوتن/متر.

- ناقل حركة أوتوماتيك.

- 8 سرعات.

- نوع الجر "أمامي".

تسارع السيارة ميني كوبر موديل 2023

- تتسارع السيارة ميني كوبر موديل 2023 من نقطة الاستعداد 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية.

- تصل السرعة القصوى للسيارة ميني كوبر موديل 2023 إلى 210 كيلومتر في الساعة.

ميني كوبر موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة ميني كوبر موديل 2023

- الطول الكلي 3876 مم.

- العرض الكلي 1727 مم.

- الارتفاع الكلي 1414 مم.

- قاعدة عجلات 2495 مم.

الاسعار الرسمية لسيارة ميني كوبر موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى 3 DOOR ORIGINAL موديل 2023 بقيمة قدرها 1.070.000 جنيه.

الفئة الثانية DOOR ICONIC 3 موديل 2023 بقيمة قدرها 1.160.000 جنيه.

الفئة الثالثة DOOR ICONIC 5 موديل 2023 بقيمة قدرها 1.195.000 جنيه.

الفئة الرابعة DOOR RESOLUTE 3 موديل 2023 بقيمة قدرها 1.210.000 جنيه.