تبدأ من 790 ألف .. سعر ميني كوبر 2023 في مصر

تواصل شركة ميني كوبر من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد الاعلان مؤخرًا عن طرح العديد من الموديلات المتنوعة محليًا، ومنها السيارة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك ميني كوبر 3 DOORS، صاحبة الاداء المميز والتصميم الشبابي.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة ميني كوبر 2023 وابرز مواصفاتها.

ميني كوبر 3 DOORS

الاسعار الرسمية للسيارة ميني كوبر 3 DOORS في مصر

الفئة الاولى Orginal ميني كوبر 3 DOORS بقيمة قدرها 790 ألف جنيه.

الفئة الثانية Iconic ميني كوبر 3 DOORS بقيمة قدرها 880 الف جنيه.

الفئة الثالثة Special Edition ميني كوبر 3 DOORS بقيمة قدرها 920 الف جنيه.

ميني كوبر 3 DOORS

ابرز مواصفات السيارة ميني كوبر 3 DOORS

تعتمد السيارة ميني كوبر على ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية الاداء، مقترن بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 136 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر.

ميني كوبر 3 DOORS

وتصل السرعة القصوى للسيارة ميني كوبر إلى 210 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها أن تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 8 ثواني، للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0.

ميني كوبر 3 DOORS

وتظهر السيارة بمصابيح ميني كوبر الشهيرة ذات الاطلالة البيضاوية، بالاضافة إلى جنوط رياضية انيقة المظهر، واضاءة نهارية، مع مفهوم ثلاثي الابواب يشمل مساحة التخزين الخلفية، والتي تتسع إلى 211 لتر.