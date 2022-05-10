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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

نظرة شاملة عن ميني كوبر "كنتريمان" 2022 في البحرين .. صور

نظرة شاملة عن ميني
نظرة شاملة عن ميني كوبر "كنتريمان" 2022 في البحرين

تعتبر السيارة ميني كنتريمان واحدة من أشهر الإصدارات المقدمة من قبل الصانع الإنجليزي العريق، حيث تنتمي تلك النسخة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة مع لمسات طولية نسبيًا تتعلق بالناحية الخلفية للسيارة، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن ميني كوبر "كنتريمان" 2022 داخل السوق البحريني.

 

نظرة شاملة عن ميني كوبر "كنتريمان" 2022

محرك السيارة ميني كوبر كنتريمان موديل 2022 

 

تعتمد السيارة ميني كوبر كنتريمان موديل 2022 على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 136 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تورس أوتوماتيكية تعمل بتقنية الجر الأمامي.

 

تسارع السيارة ميني كوبر كنتريمان موديل 2022 

 

من خلال الامكانيات الفنية المقدمة بالسيارة ميني كوبر كنتريمان موديل 2022 فيمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.6 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 200 كيلومتر في الساعة.

نظرة شاملة عن ميني كوبر "كنتريمان" 2022

تصميم السيارة ميني كوبر كنتريمان موديل 2022 

 

ترتكز السيارة ميني كوبر كنتريمان موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 2.670 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 4.299، وبعرض يبلغ 1.822 متر، مع مساحة تخزين تصل لـ 450 لتر، بينما دعمت بجنوط رياضية، ومصابيح نهارية وخلفية LED، مع مرايات جانبية الكترونية، و شبكة متعددة الفتحات الهوائية اقرب إلى تصميم قرص العسل.

 

 

تقنيات الحماية بالسيارة ميني كوبر كنتريمان موديل 2022

 

تحتوي السيارة ميني كوبر كنتريمان موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، وحساسات حركة، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، وخاصية التحكم في الجر، والتحكم في الثبات، إلى جانب مساعد الفرامل BA، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، مع انذار مانع للسرقة، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي للابواب.

نظرة شاملة عن ميني كوبر "كنتريمان" 2022

أسعار السيارة ميني كوبر "كنتريمان" موديل 2022

 

تقدم السيارة ميني كوبر كنتريمان موديل 2022 داخل السوق البحريني عبر فئة واحدة من التجهيزات بقيمة قدرها 14.500 دينار.

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