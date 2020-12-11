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سيارات

مواصفات ميني كوبر بوردووك 2021 الجديدة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
أزاحت ميني كوبر الستار عن سيارتها أوفر كاونتريمان الكروس أوفر ،والتي أطلق عليها اسم بورد ووك Bordwalk.

وأوضحت شركة تصنيع السيارات البريطانية، أن السيارة مجهزة بتحديثات تناسب الحياة اليومية والرحلات العفوية خارج  حدود المدينة والمغامرات على التضاريس والمرتفعات.

والجزء الخارجي في السيارة مزين بطلاء معدني عميق بلون أسود عبر أقواس العجلات ، والمصد الامامي ، والمرايات الجانبية ، والسقف ، وعجلات  تأتي بقياس 19 بوصة.

ويحتوي طراز ميني كوبر على شارة نموذجية فريدة مستوحاه من العوارض الخشبية الموضوعة بشكل أفقي ، وتوجد شعار ميني كوبر بوردووك على العتبات الجانبية ولوحدة القيادة لإضفاء لمسة فريدة على السيارة .

وتتمتع السيارة بمجموعة قياس رقمية وشاشة مقاس 8.8 بوصة ، ونظام Apple CarPlay ، ومعلومات عن حركة المرور في الوقت الفعلي وخدمات متنوعة قائمة على التطبيقات كجزء من الحزمة.

وتتوافر في السيارة مقاعد مدفأة ، ونظام مساعدة على الركن ، بالإضافة إلى اجهزة استشعار أمامية عند وقوف السيارة وكاميرات الرؤية الأمامية والخلفية.

ويحتوي هذا الطراز على محرك بنزين ثلاثي الاسطوانات بقوة 136 حصان ، أو بنزين رباعي الإسطوانات بقوة 178 حصان .

وتعد شركة ميني كوبر البريطانية هي واحدة من أهم العلامات التجارية فى عالم السيارات، والمحببة لدى الكثيرين من عشاق فئة السيارت الـ"الهاتشباك" الصغيرة، كما أنها تقدم نماذج رياضية إلى حد كبير، وهنا يظهر السحر الخاص لسيارات ميني من الطلة الأولى، حيث التصميم الفريد، لذلك هي أيقونة الشباب منذ إطلاقها أول فئة، وهي Morris Mini-Minor.

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