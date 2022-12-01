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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ميني كوبر S في مصر.. صور

ميني كوبر S موديل
ميني كوبر S موديل 2023

عززت علامة ميني كوبر من تواجدها داخل السوق المصري، بعد الاعلان عن طرح العديد من الموديلات الشهيرة، ومنها السيارة ميني كوبر S 3 DOOR، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشبابية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة ميني كوبر S 3 DOOR وابرز مواصفاتها.

 

الاسعار الرسمية للسيارة ميني كوبر S موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى Iconic ميني كوبر S بقيمة قدرها مليون و 95 الف جنيه.

الفئة الثانية Resolute Special Edition ميني كوبر S بقيمة قدرها مليون و 125 الف جنيه.

ميني كوبر S موديل 2023

وتضم السيارة ميني كوبر S 3 DOOR محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 192 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 280 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات.

 

ويمكن للسيارة ميني كوبر S 3 DOOR أن تستغرق مدة زمنية قدرها 6.8 ثانية، للوصول من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 235 كلومتر/ساعة.

ميني كوبر S موديل 2023

وتتمتع السيارة ميني كوبر S 3 DOOR بمظهر خارجي انيق من فئة الهاتشباك الشهيرة، مع مصابيح بيضاوية الشكل، وجنوط رياضية، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع مرايات جانبية كهربائية، وطول كلي يصل إلى 3821 مم.

 

وترتكز السيارة ميني كوبر S 3 DOOR على قاعدة عجلات بطول 2495 مم، و بعرض كلي يبلغ 1727 مم، بالاضافة إلى ارتفاع يصل إلى 1414 مم، بينما تضم السيارة من الداخل العديد من وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب وسائل الحماية ودعم قائد المركبة.

ميني كوبر S موديل 2023
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