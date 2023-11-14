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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمحرك قوي.. مرسيدس أوتوماتيك بـ80 ألف جنيه

مرسيدس 250 موديل
مرسيدس 250 موديل 1979 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

يتوافر اخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من الإصدارات المعروضة للبيع والتي يبحث عنها اغلب المواطنين المصريين ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق ومن ضمن هذه الطرازات سيارة مرسيدس 250 موديل 1979 ، وتنتمي 250 الي فئة السيارات السيدان .

مرسيدس 250 موديل 1979 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

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- مواصفات مرسيدس 250 موديل 1979 :

مرسيدس 250 موديل 1979 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

زودت سيارة مرسيدس 250 موديل 1979 بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة ، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس الألمانية علي مقدمة السيارة ، وصداد أمامي وخلفي من النيكل كروم، ومرايات جانبية من النيكل، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود، وتم تثبيت 4 جرائد علي بمنتصف الهيكل الخارجي للسيارة ، و 4 جنوط للكاوتش .

- محرك مرسيدس 250 موديل 1979 :

مرسيدس 250 موديل 1979 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تصل قوة سيارة مرسيدس 250 موديل 1979 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمتلك محرك سعه 2800 سي سي ، وتمكنت مرسيدس 250 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

- سعر مرسيدس 250 موديل 1979 السيدان :

مرسيدس 250 موديل 1979 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة مرسيدس 250 موديل 1979 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

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