بمحرك قوي.. مرسيدس أوتوماتيك بـ80 ألف جنيه

يتوافر اخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من الإصدارات المعروضة للبيع والتي يبحث عنها اغلب المواطنين المصريين ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق ومن ضمن هذه الطرازات سيارة مرسيدس 250 موديل 1979 ، وتنتمي 250 الي فئة السيارات السيدان .

مرسيدس 250 موديل 1979 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- مواصفات مرسيدس 250 موديل 1979 :

مرسيدس 250 موديل 1979 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

زودت سيارة مرسيدس 250 موديل 1979 بالعديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة ، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس الألمانية علي مقدمة السيارة ، وصداد أمامي وخلفي من النيكل كروم، ومرايات جانبية من النيكل، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود، وتم تثبيت 4 جرائد علي بمنتصف الهيكل الخارجي للسيارة ، و 4 جنوط للكاوتش .

- محرك مرسيدس 250 موديل 1979 :

مرسيدس 250 موديل 1979 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تصل قوة سيارة مرسيدس 250 موديل 1979 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمتلك محرك سعه 2800 سي سي ، وتمكنت مرسيدس 250 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

- سعر مرسيدس 250 موديل 1979 السيدان :

مرسيدس 250 موديل 1979 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة مرسيدس 250 موديل 1979 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .