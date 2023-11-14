سيارات 4×4 موديل 2024 بدون زيادات فى الأسعار

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة ، والتي تم توافرها بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير معقول نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات عالميا بالعديد من الأزمات الطاحنة ومن ضمن تلك الطرازات سيارة جيب جراند شيروكي، وتويوتا فورتشنر، وبي ام دبليو X3، وفولفو XC90 ، ومرسيدس GLE.

1- مرسيدس GLE موديل 2023 :

تستمد سيارة مرسيدس GLE موديل 2023 قوتها من محرك سعه 3000 سي سي تيربو، وتصل قوتها الي 367 حصان، وسرعتها القصوي الي 250 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 5.7 ثانية، وتحتاج الي 8.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 500 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار مرسيدس GLE موديل 2023 بدون زيادات :

مرسيدس GLE موديل 2023

تتوافر سيارة مرسيدس GLE موديل 2023 داخل سوق السيارات بدون زيادات بسعر 4 مليون و 680 ألف جنيه .

2- بي ام دبليو X3 موديل 2024 :

تتسارع سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2023 من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 235 كم/ساعة، وتخرج قوة 252 حصان، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتحتاج الي 7.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/متر.

- أسعار بي ام دبليو X3 موديل 2024 بدون زيادات :

بي ام دبليو X3 موديل 2024

تباع سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بدون زيادات بسعر 3 مليون و 800 ألف جنيه .

3- فولفو XC90 موديل 2023 :

عزم دوران سيارة فولفو XC90 موديل 2023 يصل الي 420 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 71 لتر، وتحتاج الي 7.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.5 ثانية، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 300 حصان، وتصل سرعة فولفو XC90 القصوى الي 215 كم/ساعة .

- أسعار فولفو XC90 موديل 2023 بدون زيادات :

فولفو XC90 موديل 2023

تتواجد سيارة فولفو XC90 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي بدون زيادات يصل الي 4 مليون و 550 ألف جنيه .

4- جيب جراند شيروكي موديل 2022 :

سرعة جيب جراند شيروكي موديل 2022 القصوى تصل الي 225 كم/ساعة، وتنتج قوة 360 حصان، وبها محرك سعه 5700 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتستهلك 12.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وخزان وقودها يصل الي 93 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 520 نيوتن/متر.

- أسعار جيب جراند شيروكي موديل 2022 :

جيب جراند شيروكي موديل 2022

سعر سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بدون زيادات يصل الي 2 مليون و 850 ألف جنيه .

5- تويوتا فورتشنر موديل 2024 :

قوة سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 تصل الي 234 حصان، وبها محرك سعه 4000 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 376 نيوتن/متر، .

- أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 :

تويوتا فورتشنر موديل 2024

يبلغ سعر تويوتا فورتشنر موديل 2024 داخل سوق السيارات بدون زيادات 3 مليون جنيه .