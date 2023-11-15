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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لُقطَة.. تويوتا كورولا 2010 بـ450 ألف جنيه فقط

سعر تويوتا كورولا
سعر تويوتا كورولا موديل 2010 بالسوق المصري

يضم سوق السيارات المصري للمستعل باقة متنوعة من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتوافره هذه الإصدارات بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع ، مما أدي الي ارتفاع أسعار السيارات المستعملة أيضا داخل أسواق السيارات ولكنها مازالت في متناول الجميع ويمكنهم اختيار ما يناسبهم من هذه السيارات المستعملة .

سعر تويوتا كورولا موديل 2010 بالسوق المصري

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- مواصفات تويوتا كورولا السيدان :

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 علي العديد من المميزات الحديثة منها، تثبيت شعار شركة تويوتا بمنتصف الحقيبة الخلفية للسيارة، وبها صدادات أمامية وخلفية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة تويوتا، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت إشارتين علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- محرك تويوتا كورولا موديل 2010 :

سعر تويوتا كورولا موديل 2010 بالسوق المصري

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 بناقل حركة أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأسود، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت تويوتا كورولا من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتنتمي لفئة السيارات السيدان، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

- سعر تويوتا كورولا موديل 2010 بالسوق المصري :

سعر تويوتا كورولا موديل 2010 بالسوق المصري

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

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