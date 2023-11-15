سعر تويوتا كورولا الجديدة في الإمارات

تعتبر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 أحد أشهر السيارات في العالم العربي، وذلك نظراً لكفاءتها واعتماديتها العالية، كما تتوفر بالعديد من الفئات والخيارات المناسبة.

تويوتا كورولا موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة في السوق العماني بثلاثة خيارات من المحركات

المحرك الأول: ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، يعمل بالبنزين، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، و بنظام دفع أمامي، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

المحرك الثاني: يتمكن من ضخ قوة اجمالية تبلغ 168 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2000 سي سي، يعمل بالبنزين، تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 9.2 ثانية فقط، وجاء العزم الأقصى للدوران 200 نيوتن/متر، ونظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVT .

المحرك الثالث: تتوفر السيارة بمحرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء، بسعة 1800 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، نوع CVT وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومترا في الساعة، وعزم اقصى للدوران 142 نيوتن/متر، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية فقط، ونظام جر أمامي.

تويوتا كورولا موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

الفئة 1.6L XLI بقيمة قدرها 73,900 درهم.

الفئة 1.6L XLI RB بقيمة قدرها 75,900 درهم.

الفئة 1.6L GLI بقيمة قدرها 80,900 درهم.

الفئة 1.8L XLI Hybridبقيمة قدرها 85,900 درهم.