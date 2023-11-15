أسعار شينراي X30 الفان 2023 الجديدة

أسعار السيارات الجديدة مازالت تشهد ارتفاعات مستمرة لم تتوقف حتي الآن ، وذلك يعود الي مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي توافر طرازات السيارات ، وادت الي تقلص إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، واذا توافره هذه السيارات لدي الوكلاء والموزعين تباع بأسعار مرتفعة .

سعر شينراي X30 موديل 2023 بالأوفر برايس

- محرك شينراي X30 موديل 2023 :

تخرج سيارة شينراي X30 موديل 2023 عزم دوران يصل الي 135 نيوتن/متر، وبها قوة 108 حصان، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر وسعه محركها يصل الي 1500 سي سي، مدعوم بها ناقل حركة مانيوال، ويصل سعه خزان وقودها الي 40 لتر .

- أبعاد شينراي X30 موديل 2023 :

سعر شينراي X30 موديل 2023 بالأوفر برايس

تتوافر سيارة شينراي X30 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4200 مم، وعرض 1680 مم، وارتفاع 1930 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- مواصفات شينراي X30 موديل 2023 :

سعر شينراي X30 موديل 2023 بالأوفر برايس

تحتوي سيارة شينراي X30 موديل 2023 علي العديد من المميزات منها، باور ستيرنج، وسنتر لوك وتكييف، ومخرج خلفي للتكييف، وكاميرا في الخلف، وإمكانية إمالة عجلة القيادة، ومساند رأس، وراديو ، وشاشة مقاس 7 بوصة، وفرش جلد، نظام تحكم في مقعد السائق والراكب الأمامي.

- سعر شينراي X30 موديل 2023 بالأوفر برايس :

تباع سيارة شينراي X30 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد بعد الزيادات يصل الي 410 ألف جنيه، بدلا من 320 ألف جنيه .