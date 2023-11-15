أسعار شينراي X30 الفان 2023 الجديدة

أسعار السيارات الجديدة مازالت تشهد ارتفاعات مستمرة لم تتوقف حتي الآن ، وذلك يعود الي مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي توافر طرازات السيارات ، وادت الي تقلص إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، واذا توافره هذه السيارات لدي الوكلاء والموزعين تباع بأسعار مرتفعة .
- محرك شينراي X30 موديل 2023 :
تخرج سيارة شينراي X30 موديل 2023 عزم دوران يصل الي 135 نيوتن/متر، وبها قوة 108 حصان، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر وسعه محركها يصل الي 1500 سي سي، مدعوم بها ناقل حركة مانيوال، ويصل سعه خزان وقودها الي 40 لتر .
- أبعاد شينراي X30 موديل 2023 :
تتوافر سيارة شينراي X30 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4200 مم، وعرض 1680 مم، وارتفاع 1930 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .
- مواصفات شينراي X30 موديل 2023 :
تحتوي سيارة شينراي X30 موديل 2023 علي العديد من المميزات منها، باور ستيرنج، وسنتر لوك وتكييف، ومخرج خلفي للتكييف، وكاميرا في الخلف، وإمكانية إمالة عجلة القيادة، ومساند رأس، وراديو ، وشاشة مقاس 7 بوصة، وفرش جلد، نظام تحكم في مقعد السائق والراكب الأمامي.
- سعر شينراي X30 موديل 2023 بالأوفر برايس :
تباع سيارة شينراي X30 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد بعد الزيادات يصل الي 410 ألف جنيه، بدلا من 320 ألف جنيه .