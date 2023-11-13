أسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري .. تبدأ من 610 آلاف جنيه

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية ميتسوبيشي، العديد من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، والتي تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، والناحية الهيكلية، بين السيدان مثل النسخة اتراج، والهاتشباك مثل ميراج، والفئة الرياضية والعائلية اكليبس كروس واكسابندر.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية لجميع طرازات ميتسوبيشي المقدمة بالسوق المصري.

الاسعار الرسمية لجميع طرازات ميتسوبيشي المقدمة بالسوق المصري

1 - ميتسوبيشي اتراج 2023

زودت السيارة ميتسوبيشي اتراج بمحرك 1200 سي سي، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، بقوة 76 حصان، و100 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتعد هذه النسخة هي ارخص اصدارات عائلية ميتسوبيشي في مصر.

اسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 بسعر 610 ألف جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع طرازات ميتسوبيشي المقدمة بالسوق المصري

2 - ميتسوبيشي ميراج 2023

تعتمد ميتسوبيشي ميراج 2023 على تصميم الهاتشباك، وتضم السيارة مصابيح أمامية حادة، وجنوط رياضية، وحساسات ركن، ومرايات كهربائية جانبية، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS و EBD.

ودعمت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك دفع أمامي، مقترن بمحرك 3 سلندر، 1200 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 76 حصان، و100 نيوتن متر من عزم الدوران.

اسعار السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023

ميتسوبيشي ميراج 2023 بسعر 625 ألف جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع طرازات ميتسوبيشي المقدمة بالسوق المصري

3 - ميتسوبيشي اكسباندر 2023

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2023 على ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء 4 غيار "دفع أمامي" مع محرك 1500 سي سي، يعمل عبر تقنية الجر الامامي، ويمكنه ضه قوة اجمالية قدرها 104 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن متر، وتعتمد السيارة على تصميم خارجي كبير يعكس المساحة الداخلية الرحبة والتي تتمتع تصل لـ 7 مقاعد.

دعمت سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، مثبت سرعة، وأحزمة أمان ، وقفل مركزي للأبواب ، و 4 وسائد هوائية ، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية معزز بكاميرا، وحساسات مطر للمساحات الأمامية

اسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2023

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكسباندر 2023 بسعر مليون و20 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكسباندر 2023 بسعر مليون و80 ألف جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع طرازات ميتسوبيشي المقدمة بالسوق المصري

4 - ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

زودت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 8 سرعات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 150 حصان، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 مرايات كهربائية جانبية، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامي وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، مع تجهيزات تتضمن شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد كهربائية التحكم، بالاضافة إلى فتحة سقف، بصمة تشغيل وايقاف المحرك، إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وحساسات ركن وكاميرا.

اسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و160 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر مليون و265 ألف جنيه بدلاً من مليون و225 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر مليون و325 ألف جنيه بدلاً من مليون و285 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر مليون و395 ألف جنيه بدلاً من مليون و355 ألف جنيه.