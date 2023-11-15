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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سيارة Toyota Camry موديل 2024

تويوتا كامري موديل
تويوتا كامري موديل 2024 بالسوق السعودي

يضم السوق السعودي باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، والتي يرغب المواطنين السعوديين في الحصول عليها ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

 تويوتا كامري موديل 2024 بالسوق السعودي

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ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع بالسعودية تويوتا كامري موديل 2024 ، وتنتمي كامري لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بشكل مميز وأنيق .

- أبعاد تويوتا كامري موديل 2024 :

تأتي سيارة تويوتا كامري موديل 2024 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4885 مم، وعرض 1840 مم، ارتفاع 1445 مم .

- محرك تويوتا كامري موديل 2024 : 

 تويوتا كامري موديل 2024 بالسوق السعودي

تحصل سيارة تويوتا كامري موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2500 سي سي ، وتصل سرعتها القصوى الي 215 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 221 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

- مواصفات تويوتا كامري موديل 2024 :

تحتوي سيارة تويوتا كامري موديل 2024 علي العديد من التكنولوجيات منها ، إضاءة أمامية LED، ومصابيح ضباب أمامية LED ، ومرايات كهربائية خارجية، وجناح خلفي ، ومقاعد من الجلد، و شاشة مقاس 7 بوصه، وأزار للتحكم بـ النظام الصوتي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة مقاس 9 بوصه لنظام الترفيه، ونظام Apple CarPlay، و منفذ USB .

- سعر تويوتا كامري موديل 2024 بالسعودية :

 تويوتا كامري موديل 2024 بالسوق السعودي

تباع سيارة تويوتا كامري موديل 2024 بالسوق السعودي للسيارات بسعر يبدأ من 99.820 ألف ريال سعودي ، ويترفع ليصل الي 147.545 ألف ريال سعودي .

أبعاد تويوتا كامري كامري موديل 2024 محرك تويوتا كامري سعر تويوتا كامري موديل 2024 بالسعودية سعر تويوتا كامري موديل 2024

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