سعر ومواصفات سيارة Toyota Camry موديل 2024

يضم السوق السعودي باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، والتي يرغب المواطنين السعوديين في الحصول عليها ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

تويوتا كامري موديل 2024 بالسوق السعودي

ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع بالسعودية تويوتا كامري موديل 2024 ، وتنتمي كامري لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بشكل مميز وأنيق .

- أبعاد تويوتا كامري موديل 2024 :

تأتي سيارة تويوتا كامري موديل 2024 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4885 مم، وعرض 1840 مم، ارتفاع 1445 مم .

- محرك تويوتا كامري موديل 2024 :

تويوتا كامري موديل 2024 بالسوق السعودي

تحصل سيارة تويوتا كامري موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2500 سي سي ، وتصل سرعتها القصوى الي 215 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 221 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

- مواصفات تويوتا كامري موديل 2024 :

تحتوي سيارة تويوتا كامري موديل 2024 علي العديد من التكنولوجيات منها ، إضاءة أمامية LED، ومصابيح ضباب أمامية LED ، ومرايات كهربائية خارجية، وجناح خلفي ، ومقاعد من الجلد، و شاشة مقاس 7 بوصه، وأزار للتحكم بـ النظام الصوتي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة مقاس 9 بوصه لنظام الترفيه، ونظام Apple CarPlay، و منفذ USB .

- سعر تويوتا كامري موديل 2024 بالسعودية :

تويوتا كامري موديل 2024 بالسوق السعودي

تباع سيارة تويوتا كامري موديل 2024 بالسوق السعودي للسيارات بسعر يبدأ من 99.820 ألف ريال سعودي ، ويترفع ليصل الي 147.545 ألف ريال سعودي .