مقارنة بين جاك S2 و شيرى تيجو 3 موديل 2024| بالأسعار

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 المعروضة للبيع، وبعد الزيادات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا تقاربت أسعار الإصدارات الجديدة من بعضها البعض ، وذلك بسبب وضع سعر إضافي علي السعر الرسمي للسيارة .

- مقارنة بين جاك S2 و شيرى تيجو 3 موديل 2024 :

1- محرك شيرى تيجو 3 موديل 2024 :

محرك شيرى تيجو 3 موديل 2024

عزم دوران سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 يصل الي 160نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 125 حصان، وتصل سرعة شيرى تيجو 3 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتحتاج الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر .

- مواصفات الأمان بـ شيرى تيجو 3 :

زودت سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ومستشعرات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني .

- أسعار شيرى تيجو 3 الـ SUV :

أسعار سيارة شيرى تيجو 3 الـ SUV

تتوافر سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 720 ألف جنيه، بدون زيادات .

2- جاك S2 موديل 2024 :

جاك S2 موديل 2024

تصل سرعة جاك S2 موديل 2024 القصوى الي 175 كم/ساعة، وتصل قوتها الي 113 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.8 ثانية .

- مواصفات السلامة بـ جاك S2 :

سيارة مواصفات السلامة بـ جاك S2

تظهر سيارة جاك S2 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- سعر جاك S2 موديل 2024 :

سعر سيارة جاك S2 موديل 2024 في سوق السيارات المصري يصل الي 679 ألف جنيه، بدون زيادات .