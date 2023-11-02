مواصفات أرخص SUV من جاك 2024

يقدم الصانع الصيني داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من الطرازات التي يبحث عنها المواطنين المصريين موديل 2024 ، وتتميز تلك السيارات باحتوائها علي العديد من التكنولوجيات والمميزات المتقدمة التي تعمل علي راحة سائق السيارة وركابها من ضمنهم سيارة جاك JS2 موديل 2024 :

جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات وسعر أرخص SUV من جاك موديل 2024 وهي جاك JS2 وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية .

جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري



- محرك جاك JS2 موديل 2024 :

جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تستمد سيارة جاك JS2 موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، مقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- وسائل الأمان بـ جاك JS2 الـ SUV :

جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

زودت سيارة جاك JS2 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، أحزمة أمان، وقفل مركزي ، وإنذار ضد السرقة، ووسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة في صعود المرتفعات، ونظام متابعة ضغط هواء الإطارات .

- أسعار جاك JS2 موديل 2024 :

جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تباع سيارة جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 679 ألف جنيه .