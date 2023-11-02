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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات أرخص SUV من جاك 2024

جاك JS2 موديل 2024
جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

يقدم الصانع الصيني داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من الطرازات التي يبحث عنها المواطنين المصريين موديل 2024 ، وتتميز تلك السيارات باحتوائها علي العديد من التكنولوجيات والمميزات المتقدمة التي تعمل علي راحة سائق السيارة وركابها من ضمنهم سيارة جاك JS2 موديل 2024 :

  جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

أسعار جاك 2024 الجديدة بالسوق المصري

مقارنة بين جاك JS4 وجيتور X70 موديل 2024 | بالأسعار

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات وسعر أرخص SUV من جاك موديل 2024 وهي  جاك JS2 وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية .

  جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري


- محرك جاك JS2 موديل 2024 :

  جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تستمد سيارة  جاك JS2 موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، مقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- وسائل الأمان بـ  جاك JS2 الـ SUV :

  جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

زودت سيارة  جاك JS2 موديل 2024  بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، أحزمة أمان، وقفل مركزي ، وإنذار ضد السرقة، ووسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة في صعود المرتفعات، ونظام متابعة ضغط  هواء الإطارات .

- أسعار  جاك JS2 موديل 2024 :

  جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تباع سيارة  جاك JS2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 679 ألف جنيه .

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