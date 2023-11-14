تبدأ من 527 ألف جنيه.. شيري تقدم تيجو 8 برو"CHAMPION EDITION" الجديدة|صور

تواصل شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت هناك عن النسخة تيجو 8 برو، ولكن تحت مسمى "البطل" بنسخة "CHAMPION EDITION" فيس ليفت، لتواصل العلامة التجارية من تألقها وسط عائلية السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ذات الاطلالة العائلية.

وتضم السيارة شيري تيجو 8 برو "CHAMPION EDITION" خاصية شحن لاسلكي للهواتف بقوة 50 وات، و شاشة منحنية مزدوجة يبلغ قياسها 12.3 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ودعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندوريد اوتو، وباقة من الانظمة ومنها تحديد المسار، المساعدة عند الازدحام، مثبت سرعة، وحزمة من ادوات المساعدة وانظمة المكابح.

شيري تيجو 8 برو "CHAMPION EDITION"

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 8 برو "CHAMPION EDITION"

شيري تيجو 8 برو "CHAMPION EDITION"

تقدم السيارة شيري تيجو 8 برو "CHAMPION EDITION" بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات ومزدوج القابض.

شيري تيجو 8 برو "CHAMPION EDITION"

بالاضافة إلى محرك اخر سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 251 حصانا، و390 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 7 ثواني، بالاضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

شيري تيجو 8 برو "CHAMPION EDITION"

اسعار السيارة شيري تيجو 8 برو "CHAMPION EDITION" عالميًا

تقدم السيارة شيري تيجو 8 برو "CHAMPION EDITION" عالميًا بسعر يتراوح بين 17 الف و20 الف دولار أمريكي، أي ما يعادل بالعملة المصرية نحو 527 الف و620 الف جنيه، دون حساب مصاريف الجمارك والشحن.