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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تقدم نسختها الرياضية JAECOO J7 الجديدة .. صور

شيري JAECOO J7
شيري JAECOO J7

استطاعت شركة شيري الصينية أن تقدم باقة من الطرازات المتنوعة في مختلف الاسواق العالمية، وتعزز العلامة التجارية من تواجدها في روسيا بعد أن طرحت نسختها الجديدة JAECOO J7، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تأتي بالكثير من التقنيات العصرية، إلى جانب القدرات الفنية.

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شيري JAECOO J7

القدرات الفنية للسيارة شيري JAECOO J7

 

زودت السيارة شيري JAECOO J7 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات، مع محرك توربيني سعة 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 186 حصانا، مما يمنحها القدرة على الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/س خلال مدة تستغرق 8.9 ثانية.

شيري JAECOO J7

تحتوي شيري JAECOO J7 على حساسات ضوء ومطر، بالاضافة إلى مستشعرات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا 360 درجة، مع باقة من انظمة القيادة، وشاشة ملونة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 14.8 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ولوحة عدادات رقمية، إلى جانب حزمة من وسائد الحماية والتحكم.

شيري JAECOO J7

ابعاد شيري JAECOO J7

 

  • عرض 186 سم.
  • ارتفاع 168 سم.
  • طول 4.5 متر.
  • سعة تخزين 615 لتر.
  • عدد يصل لـ 7 مقاعد.
شيري JAECOO J7

تأتي السيارة شيري JAECOO J7 بمنظومة عادم ثنائية، عدد 4 ابواب مع مقابض خفية تتيح امكانية دخول السيارة عن طريق اللمس"بصمة"، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، واضاءة LED، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية بشكل طولي، وسبويلر خلفي اعلى ناحية الزجاج، وجنوط رياضية مع اقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات.

شيري JAECOO Jaecoo J7 شيري JAECOO J7 سيارة شيري JAECOO J7 السيارة JAECOO J7

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