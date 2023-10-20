شيري تطلق اومودا 5 الكهربائية الجديدة .. صور

تواصل شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها امودا 5 الجديدة، والتي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

شيري تطلق اومودا 5 الكهربائية الجديدة

شيري امودا 5

تشير التوقعات أن يتم طرح شيري امودا 5 في الاسواق بداية من مارس 2024، ومازالت الاسعار الخاصة بهذه النسخة غير معلنة، بينما تستمد قوتها من محرك كهربائي بالمحور الامامي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 204 حصان.

شيري امودا 5

وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة شيري تطلق اومودا 5 الكهربائية، أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 7.6 ثواني، ودعمت السيارة ببطارية سعة 61 كيلووات/ساعة، مع مدى سير يقدر بـ 450 كيلومتر.

شيري امودا 5

وبحسب شيري تستطيع امودا 5 الكهربائية، أن تستجمع طاقة الشحن من 0 إلى 80% خلال مدة زمنية قدرها 30 دقيقة، وتظهر السيارة بهيكل خارجي رياضية من فئة الكروس اوفر، مع جنوط سبور ذات تصميم هندسي مميز قياس 18 بوصة، وواجهة عصرية تتسم بالشراسة، مع حزمة ضوئية LED، ومرايات ذات اشارات ضوئية، وسبويلر خلفي.

شيري امودا 5

وتضم السيارة شيري تطلق اومودا 5 الكهربائية مجموعة من مستشعرات الحركة، وكاميرا 360 درجة، مع شاشة عرض قياسها 10.25 بوصة، واضاءة داخلية محيطة، وعجلة قيادة قابلة للتدفئة وتم تغطيتها بالجلد مع تقنية التحكم في الاوامر الصوتية ودعم قائد المركبة، بالاضافة إلى وجود شاحنين لاسلكيين للهواتف، ونظام صوتي ترفيهي، مع باقة من تقنيات الحماية والامان.