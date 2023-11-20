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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تقدم "اريزو 8" الجديدة .. كم يبلغ سعرها ؟

شيري اريزو 8 الجديدة
شيري اريزو 8 الجديدة " فينجيون A8"

تعتبر السيارة شيري فينجيون، هي النسخة الهجينة من اريزو 8، والتي كشفت عنها العلامة التجارية الصينية من جديد، حيث تسعى شيري في خطتها إلى تقديم المزيد من السيارات الهجينة، وكانت من بينهم تلك النسخة، والتي تأتي بقدرات فنية عالية الاداء مع تصميم عصري.

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القدرات الفنية للسيارة شيري اريزو 8 الجديدة

 

تأتي السيارة شيري اريزو 8 الجديدة بقدرات هجينة، مع محرك ACTECO من الجيل الخامس، حيث يتمكن من انتاج قوة قدرها 154 حصان، و220 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 201 حصان، و310 نيوتن متر، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة  لتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في غضون 7.6 ثانية.

شيري اريزو 8 الجديدة " فينجيون A8" 

ترتكز السيارة شيري اريزو 8 الجديدة على قاعدة عجلات بطول 2790 مم، وبأبعاد خارجية بلغت 4.780 مم للطول الكلي، و1.843 مم للعرض، وبارتفاع كلي يبلغ 1.469 مم، بينما ترتكز على جنوط رياضية متعددة الاضلاع.

شيري اريزو 8 الجديدة " فينجيون A8" 

تصميم وتجهيزات السيارة شيري اريزو 8 الجديدة

 

وتظهر السيارة بواجهة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود اللامع، ومصابيح حادة الشكل، مع مفهوم رباعي الابواب، و فتحة سقف بانوراما، بالاضافة إلى شاشة مزدوجة مقاس 12.3 بوصة، و عجلة القيادة بتصميم مسطح بثلاثة أذرع "مالتي فانكشن".

شيري اريزو 8 الجديدة " فينجيون A8" 

وتضم السيارة شيري اريزو 8 الجديدة شاحن لاسلكي للهواتف، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي، مع مقصورة داخلية انيقة، وفرامل يد الكترونية، ومقاعد بتقنية التدفئة والتبريد، بالاضافة إلى عملها بشكل كهربائي للتحكم في اوضاع الجلوس.

شيري اريزو 8 الجديدة " فينجيون A8" 

اسعار السيارة شيري اريزو 8 الجديدة " فينجيون A8" 

 

ستقدم السيارة في السوق الصيني بسعر يبدأ من 17.700 دولار امريكي، حتى 22 الف دولار.

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