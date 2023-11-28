عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي النترا CN7 "كسر زيرو" هاي لاين .. للبيع بهذا السعر

هيونداي النترا CN7
هيونداي النترا CN7 موديل 2022

تباع السيارة هيونداي النترا CN7 تحت حالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومترًا فقط، حيث ظهرت للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا الموضوع الكترونيًا، مع حالة فنية جيدة، ومفهوم الفبريكا داخليًا وخارجيًا، وانتمائها إلى موديلات 2022.

هيونداي توسان ثاني فئة 2023 حالة الزيرو .. اعرف سعرها

هيونداي اكسنت RB "كسر زيرو" أعلى فئة.. للبيع بهذا السعر

كيا سيراتو 2009 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل

أسعار كيا جراند سيراتو 2024 .. صور

هيونداي النترا CN7 موديل 2022 

وتضم السيارة هيونداي النترا CN7 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع عدد من التجهيزات ومنها، مكيف هواء، مرايات كهربائية جانبية "ضم"، فرش جلد للمقاعد، نظام الركن الذكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس، مع لوحة عدادات ديجيتال، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022 

وتحتوي السيارة هيونداي النترا CN7 على قفل مركزي للابواب، كاميرا خلفية، حساسات ركن، انذار، مثبت سرعة، جنوط رياضية، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل USB، وسائد هوائية أمامية وجانبية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتنروني ESP، و نظام إيموبليزر ضد السرقة.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022 

تستمد هيونداي النترا CN7 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 126 حصانا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022 

سعر السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 

 

ظهرت السيارة هيونداي النترا CN7 للبيع عبر الانترنت تحت حالة كسر الزيرو، لموديلات 2022 وبأعلى فئة من التجهيزات، بسعر يبلغ مليون و330 الف جنيه.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022 
هيونداي النترا CN7 كسر الزيرو سعر السيارة هيونداي النترا CN7 هيونداي النترا CN7 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

اخبار مصر على مدار 24ساعة| إعلان عاجل من الحكومة.. والأرصاد تصدر تحذيرات

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

موضوعات متعلقة

سعر بيجو 5008 موديل 2024 في مصر. صور

رينو تكشف عن AEROVAN الكهربائية الجديدة .. صور

سعر أيولوس A30 SHINE الجديدة كليًا في مصر .. صور

اركب مرسيدس C180 موديل 2022 كسر زيرو بهذا السعر

سعر أحدث سيارة رياضية في مصر موديل 2024 | صور

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني تبدأ من 670 ألف جنيه

بـ 230 ألف جنيه .. اركب سيارة أوتوماتيك 2014

نيسان سنترا أعلى فئة "كسر زيرو" بأفضل سعر

ترشيحاتنا

مقابل مليون دولار.. ناقد رياضي يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

اخبار مصر على مدار 24ساعة| إعلان عاجل من الحكومة.. والأرصاد تصدر تحذيرات

سخرية من إيلون ماسك بعد زيارته لـ إسرائيل | فيديو

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: أشعر بأنني في وطني وبلدي

إسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل الرابعة

بماذا يدعو الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات تقيك عذاب يوم القيامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ