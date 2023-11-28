هيونداي النترا CN7 "كسر زيرو" هاي لاين .. للبيع بهذا السعر

تباع السيارة هيونداي النترا CN7 تحت حالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومترًا فقط، حيث ظهرت للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا الموضوع الكترونيًا، مع حالة فنية جيدة، ومفهوم الفبريكا داخليًا وخارجيًا، وانتمائها إلى موديلات 2022.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

وتضم السيارة هيونداي النترا CN7 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع عدد من التجهيزات ومنها، مكيف هواء، مرايات كهربائية جانبية "ضم"، فرش جلد للمقاعد، نظام الركن الذكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس، مع لوحة عدادات ديجيتال، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

وتحتوي السيارة هيونداي النترا CN7 على قفل مركزي للابواب، كاميرا خلفية، حساسات ركن، انذار، مثبت سرعة، جنوط رياضية، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل USB، وسائد هوائية أمامية وجانبية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتنروني ESP، و نظام إيموبليزر ضد السرقة.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

تستمد هيونداي النترا CN7 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 126 حصانا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

سعر السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022

ظهرت السيارة هيونداي النترا CN7 للبيع عبر الانترنت تحت حالة كسر الزيرو، لموديلات 2022 وبأعلى فئة من التجهيزات، بسعر يبلغ مليون و330 الف جنيه.