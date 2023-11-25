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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سيراتو 2009 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل

كيا سيراتو 2009
كيا سيراتو 2009

استطاعت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، لما تقدمة من اصدارات متنوعة، تتسم بالاعتمادية، ومنها الايقونة الشهيرة "سيراتو"، بإختلاف فئاتها وموديلاتها مثل طراز 2009.

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كيا سيراتو 2009 

وظهرت السيارة كيا سيراتو موديل 2009 للبيع، عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تتمع بحالة فريدة من نوعها، بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب انها اعلى فئة من التجهيزات، والتي تضم فتحة سقف، ومرايات كهربائية جانبية "ضم"، فرش جلد، عجلة قيادة باور، مثبت سرعة، جنوط رياضية.

كيا سيراتو 2009 

وتحتوي السيارة كيا سيراتو 2009 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الأمامي، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، وتجهيزات اخرى تتضمن، نظام صوتي ترفيهي، مشغل اسطوانات، مدخل AUX و USB، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وحساسات ركن خلفية.

كيا سيراتو 2009 

وتضم السيارة كيا سيراتو 2009 عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS بالناحية الأمامية، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، اضافة إلى تصميم خارجي من فئة السيدان، مع مصابيح كبيرة الحجم، وشبكة مطلية بالكروم، ومتعددة الفتحات الهوائية، ولون فضي، ومن المعروف عن هذه السيارة تمتعها بمساحة تخزين خلفية واسعة، ومقصورة تتسم بالرحابة.

كيا سيراتو 2009 

سعر السيارة كيا سيراتو 2009 

وظهرت السيارة كيا سيراتو 2009 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر الانترنت بقيمة سعرية قدرها 340 الف جنيه.

كيا سيراتو 2009 
كيا سيراتو مشوار عفاف رشاد كيا سيراتو موديل 2009 سعر السيارة كيا سيراتو 2009 السيارة كيا سيراتو 2009

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