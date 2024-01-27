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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة تقدمها جاك في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة ؟

جاك JS2 موديل 2024
جاك JS2 موديل 2024

تقدم شركة جاك الصينية، عددا كبيرا من السيارات داخل السوق المصري،  تتنوع حسب التجهيزات والتصميمات، مثل السيدان، والرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة الكروس اوفر، ومنها النسخة جاك JS2 موديل 2024.

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وتعتبر السيارة جاك JS2 موديل 2024، هي ارخص اصدارات العلامة التجارية الصينية في مصر، على الرغم من زيادتها السعرية الرسمية خلال الايام القليلة الماضية من يناير الجاري، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة إجمالية بلغت 180 الف جنيه.

جاك JS2 موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي الجديد لارخص سيارات جاك في مصر، بعد زيادات يناير 2024، بالاضافة لاستعراض ابرز المواصفات.

 

مواصفات وتجهيزات السيارة جاك JS2 موديل 2024

 

  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12.8 ثانية.
  • محرك 4 سلندر سعة 1500 CC.
  • قوة إجمالية 113 حصان.
  • استهلاك وقود 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • السرعة القصوى 175 كم/ساعة.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • مرايات كهربائية جانبية.
  • مثبت سرعة.
  • جنوط رياضية.
جاك JS2 موديل 2024
  • كاميرا خلفية وحساسات ركن.
  • مكيف هواء.
  • انذار ونظام مانع للسرقة.
  • ريموت تحكم.
  • بلوتوث.
  • مدخل AUX وUSB.
جاك JS2 موديل 2024
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس.
جاك JS2 موديل 2024

سعر ارخص سيارة تقدمها جاك في مصر 

 

تقدم السيارة جاك JS2 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 974.900 ألف جنيه بدلاً من 794.900 ألف جنيه، أي بزيادة إجمالية بلغت 180 ألف جنيه.

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