أرخص سيارة سيدان "أوتوماتيك" زيرو.. للبيع بهذا السعر

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة جديدة، وسط تنوع الإصدارات المتاحة بالسوق المصري، ولكن يبقى عامل السعر اهم النقاط الفاصلة ضمن العملية الشرائية، ولعل من أرخص هذه السيارات هي النسخة "بي واي دي F3" موديل 2024 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث يتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 600 ألف جنيه.

بي واي دي f3

تجهيزات ومواصفات "بي واي دي F3" موديل 2024

محرك 1500 سي سي.

4 سلندر.

قوة 108 حصان.

عزم دوران 145 نيوتن متر.

اقصى سرعة 180 كم/س.

ناقل حركة 6 غيار مانيوال لأول فئة.

ناقل سرعات أوتوماتيك للفئة الثانية.

بي واي دي f3

جنوط رياضية.

انذار مانع للسرقة.

قفل مركزي للابواب، نظام ايموبليزر.

وسائد هوائية للحماية.

فرامل ABS و EBD.

مكيف هواء يدوي.

مدخل AUX وUSB.

بي واي دي f3

زجاج خلفي مظلل.

عجلة قيادة باور ستيرنج.

اضاءة نهارية مصابيح ضباب.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

نظام صوتي ترفيهي 4 مكبرات.

مرايات جانبية كهربائية.

بي واي دي f3

الأبعاد الخارجية وقياسات السيارة "بي واي دي F3" موديل 2024

ترتكز "بي واي دي F3" 2024 على قاعدة عجلات طولها 2600 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4533 مم، و1705 مم للعرض، ومساحة تخزين خلفية 360 لتر، و50 لتر للسعة الخاصة بخزان الوقود، وبارتفاع كلي يبلغ 1490 مم، و170 مم للخلوص الارضي أو لارتفاع السيارة عن الارض.

بي واي دي f3

سعر أرخص سيارة سيدان في مصر "بي واي دي F3" موديل 2024

الفئة الأولى "مانيوال" بي واي دي F3 موديل 2024 بسعر 600 ألف جنيه.

الفئة الثانية "أوتوماتيك" بي واي دي F3 موديل 2024 بسعر 680 ألف جنيه.