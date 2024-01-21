عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة سيدان "أوتوماتيك" زيرو.. للبيع بهذا السعر

بي واي دي f3
بي واي دي f3

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة جديدة، وسط تنوع الإصدارات المتاحة بالسوق المصري، ولكن يبقى عامل السعر اهم النقاط الفاصلة ضمن العملية الشرائية، ولعل من أرخص هذه السيارات هي النسخة "بي واي دي F3" موديل 2024  والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث يتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 600 ألف جنيه.

أرخص سيارة عائلية من شيفروليه 7 راكب 2024 .. اعرف السعر

بعد أسعار يناير الجديدة.. أرخص سيارة رياضية «زيرو» من MG

أرخص 5 سيارات يابانية "زيرو" في مصر.. بالأسعار

أرخص سيارة هاتشباك في مصر موديل 2021 .. اعرف بكام ؟

بي واي دي f3

تجهيزات ومواصفات "بي واي دي F3" موديل 2024 

 

  • محرك 1500 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة 108 حصان.
  • عزم دوران 145 نيوتن متر.
  • اقصى سرعة 180 كم/س.
  • ناقل حركة 6 غيار مانيوال لأول فئة.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك للفئة الثانية.
بي واي دي f3
  • جنوط رياضية.
  • انذار مانع للسرقة.
  • قفل مركزي للابواب، نظام ايموبليزر.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل ABS و EBD.
  • مكيف هواء يدوي.
  • مدخل AUX وUSB.
بي واي دي f3
  • زجاج خلفي مظلل.
  • عجلة قيادة باور ستيرنج.
  • اضاءة نهارية مصابيح ضباب.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • نظام صوتي ترفيهي 4 مكبرات.
  • مرايات جانبية كهربائية.
بي واي دي f3

الأبعاد الخارجية وقياسات السيارة "بي واي دي F3" موديل 2024 

 

ترتكز "بي واي دي F3" 2024 على قاعدة عجلات طولها 2600 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4533 مم، و1705 مم للعرض، ومساحة تخزين خلفية 360 لتر، و50 لتر للسعة الخاصة بخزان الوقود، وبارتفاع كلي يبلغ 1490 مم، و170 مم للخلوص الارضي أو لارتفاع السيارة عن الارض.

بي واي دي f3

سعر أرخص سيارة سيدان في مصر "بي واي دي F3" موديل 2024 

الفئة الأولى "مانيوال" بي واي دي F3 موديل 2024 بسعر 600 ألف جنيه.

الفئة الثانية "أوتوماتيك" بي واي دي F3 موديل 2024 بسعر 680 ألف جنيه.

سيارة بى واى دى ارخص سيارة سيدان ارخص سيارة سعر أرخص سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

أسعار كيا سبورتاج 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

أرخص 5 سيارات يابانية "زيرو" في مصر.. بالأسعار

أحدث سيارة كهربائية وسعرها في مصر.. صور

إم جي 5 موديل 2024 "أعلى فئة" للبيع بحالة الزيرو.. اعرف سعرها

أرخص سيارة عائلية من شيفروليه 7 راكب 2024 .. اعرف السعر

أصغر سيارة "كسر زيرو" 2022 موفرة في البنزين

بعد أسعار يناير الجديدة.. أرخص سيارة رياضية «زيرو» من MG

فرصة.. شيري تيجو 7 "كسر زيرو" 2023 بأفضل سعر

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الإسرائيلي: مؤشرات أولية على تحقيق هدفين رئيسيين في حرب غزة

شاهد.. مظاهرة أمام منزل نتنياهو في القدس للمطالبة بإعادة الرهائن

الرئيس الصومالي يوضح نوايا مقديشو بشأن الدخول في حرب مع إثيوبيا

3 نساء يحرم عليك طلاقهن.. أحسن إليهن ولا تغضبهن

تصريحات صادمة.. غضب أوروبي من إسرائيل بسبب نتنياهو

التعدي على القيم.. مفاجأة غير سعيدة لزوجة اللاعب صلاح محسن |بالمستندات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للسياح بسبب وضع ممشى المشاهير في هوليوود بأمريكا.. شاهد

أكمام غريبة.. أسماء جلال تثير الجدل بفستان في joy awards

السر في أمه.. تصرف صادم من تركي أنهى حياة والده بطريقة بشعة

بعد ظهورها الجريء.. سعر فستان درة في joy awards يصدم الجمهور| شاهد

فيديو

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ