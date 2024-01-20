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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات يابانية "زيرو" في مصر.. بالأسعار

ارخص 5 سيارات يابانية
ارخص 5 سيارات يابانية "زيرو" بالسوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات، عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الخارجي أو الداخلي، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع بلد المنشأ، ومنها العلامات التجارية اليابانية، والتي تكتسب شعبية كبيرة محليًا وعالميًا.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع ارخص 5 سيارات يابانية "زيرو" بالسوق المصري

ارخص 5 سيارات يابانية "زيرو" بالسوق المصري

1 - ميتسوبيشي ميراج

 

تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، عدد 2 وسائد هوائية AIRBAGS، نظام التحكم المساعد للإقلاع علي المرتفعات HSA، نظام التحكم النشط بالثبات ، توزيع إلكتروني للفرمل EBD، نظام مراقبة ضغط الهواء الخاص بالإطارات، قفل مركزي للأبواب، ومحرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا، بينما يبلغ العزم الأقصى للدوران 100 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيك "دفع أمامي".

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 في مصر بسعر 755,000 جنيه.

 

2 - نيسان صني 

 

تضم السيارة عدد من التجهيزات ومنها حساسات ركن، كاميرا، شاشة تعمل باللمس، مقود حركة مالتي فانكشن، سنتر لوك، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، مرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى ناقل سرعات خماسي النقلات مانيوال، واخر أوتوماتيكي 4 غيار، مع تقنية الدفع الامامي للجميع، ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر، و محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من عزم الدروان.

 

تتراوح اسعار السيارة نيسان صني موديل 2024 بين 612,400 جنيه و 678,000 جنيه.

ارخص 5 سيارات يابانية "زيرو" بالسوق المصري

3 - ميتسوبيشي اتراج

 

تحتوي السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيك CVT "دفع أمام، وقوة إجمالية 76 حصانا، و100 نيوتن متر، سعة 1200 سي سي، 3 سلندر،وقفل مركزي للابواب، زجاج كهربائي، نظام مانع للسرقة، ريموت تحكم، سنتر لوك، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء.

 

يبلغ السعر الرسمي للسيارة ميتسوبيشي اتراج 740 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات يابانية "زيرو" بالسوق المصري

4 - سوزوكي سويفت ديزاير

 

زودت السيارة ببرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة، وقفل مركزي للابواب، مع ريموت تحكم، مكيف هواء، مرايات كهربائية جانبية، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، بالاضافة إلى جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة.

 

وتضم مكبرات صوتية مع نظام ترفيهي، مخارج تكييف خلفية، حساسات ركن خلفية، زر تشغيل وايقاف المحرك، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح،و ناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار بتقنية الدفع الامامي، بالاضافة إلى مدة زمنية تقدر بـ 12.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س،مع محرك 1200 سي سي، 4 سلندر، يمكنه انتاج 85 حصانا و113 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي سويفت ديزاير نحو 669 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات يابانية "زيرو" بالسوق المصري

5 – سوزوكي سياز

 

زودت السيارة سوزوكي سياز بعدد من التجهيزات منها مكيف هواء، نظام صوتي، كاميرا خلفية، حساسات ركن، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومانع السرقة ايموبليزر، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وايقاف المحرك، ناقل سرعات أوتوماتيك، محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي،بقوة 104 حصان، و138 نيوتن متر من عزم الدوران.

 

تبدأ اسعار السيارة سوزوكي سياز من 810 الف جنيه.

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