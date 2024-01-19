أرخص سيارة تقدمها MG في مصر بعد الأسعار الجديدة

مازالت السيارة MG 5، هي ارخص إصدار تقدمه العلامة التجارية في السوق المصري، على الرغم من زيادتها رسميًا منذ أيام، بقيمة إجمالية بلغت 60 ألف جنيه شملت جميع الفئات التي تتوافر محليًا، وبذلك أصبحت الفئة الأولى منها تقدم بسعر 869.990 ألف جنيه، بدلاً من سعرها السابق 809.990 الف جنيه.

MG 5 موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" سعر ارخص سيارة تقدمها علامة MG في مصر، بعد زيادات يناير 2024 الجديدة

MG 5 موديل 2024

مواصفات MG 5 موديل 2024

تستخدم السيارة نسبة من الوقود تقدر بـ 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

يضخ محرك السيارة قوة إجمالية قدرها 120 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة.

تأتي MG 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر وعزم دوران 150 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة.

تعتمد السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مع تقنية الدفع الأمامي.

MG 5 موديل 2024

زودت السيارة بعدد من التجهيزات منها :

شاشة ملونة تعمل باللمس، مقود حركة متعدد الوظائف، قفل مركزي للابواب، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، مقاعد ذات تحكم كهربائي للسائق، حساسات ركن خلفية وأمامية، كاميرا، وجنوط رياضية، زجاج كهربائي التحكم، مرايات جانبية كهربائية، اضاءة LED، مثبت سرعة، فتحة سقف كهربائية، وسائد هوائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

MG 5 موديل 2024

سعر أرخص سيارة تقدمها MG بعد زيادات يناير 2024

تقدم الفئة الاولى من السيارة MG 5 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 869.990 ألف جنيه بدلاً من 809.990 ألف جنيه للفئة الأولى STANDARD.

ويبلغ سعر الفئة الثالثة LUXURY كاملة التجهيزات بسعر 949.990 ألف جنيه بدلاً من 889.990 ألف جنيه، بينما لم تتوافر الفئة الثانية ضمن القائمة السعرية الاخيرة.