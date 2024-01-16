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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة تقدمها ستروين في مصر .. بعد أسعار يناير الجديدة

ستروين سي اليزيه
ستروين سي اليزيه موديل 2024

ارتفعت من جديد أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024، حيث شهدت تلك النسخة التي تنتمي إلى عائلة السيدان، زيادة سعرية إجمالية قدرها 70 ألف جنيه، وعلى الرغم من تلك الزيادات، تظل هذه النسخة ارخص سيارات العلامة التجارية الفرنسية المقدمة بالسوق المصري.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 بعد زيادات يناير، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

 ستروين سي اليزيه موديل 2024

مواصفات وتجهيزات ستروين سي اليزيه موديل 2024

  • محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي.
  • قوة 115 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • نظام فرامل مانع للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني EBD.
  • وسائد هوائية للحماية، قفل مركزي، نظام الحماية من السرقات.
 ستروين سي اليزيه موديل 2024
  • زجاج كهربائي، عجلة قيادة باور ستيرينج
  • مرايات جانبية كهربائية التحكم مع تقنية الطي.
  • نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات.
  • ريموت تحكم، مكيف هواء، مساند لليد.
  • شاشة 7 بوصة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط
  • جنوط رياضية تصل لـ 16 بوصة، واضاءة نهارية.
 ستروين سي اليزيه موديل 2024

ابعاد ستروين سي اليزيه

  • طول 4445 مم.
  • عرض 1953 مم.
  • ارتفاع 1474 مم.
 ستروين سي اليزيه موديل 2024

اسعار ستروين سي اليزيه موديل 2024 الرسمية في مصر بعد زيادات يناير الجديدة 

الفئة الأولى أوتوماتيك Comfort موديل 2024 بسعر 889 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك Luxury موديل 2024 بسعر 959 الف جنيه.

 ستروين سي اليزيه موديل 2024
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