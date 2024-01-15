أرخص سيارة يابانية "سيدان" موديل 2024 .. اعرف سعرها الرسمي

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2024، أرخص إصدارات العلامة التجارية اليابانية المقدمة في السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، وتضم هذه النسخة عددا من التجهيزات، مع إطلالة خارجية ذات ملامح حادة، إلى جانب العنصر الاقتصادي في استهلاك الوقود.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، السعر الرسمية للسيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية التي تتمتع بها هذه النسخة.

سوزوكي سويفت ديزاير

مواصفات السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2024

تحتوي السيارة سوزوكي سويفت ديزاير على عدد من التجهيزات ومنها، مكيف هواء، مرايات كهربائية جانبية، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة، وقفل مركزي للابواب، مع ريموت تحكم.

سوزوكي سويفت ديزاير

وتضم سوزوكي سويفت ديزاير 2024 حساسات ركن خلفية، زر تشغيل وايقاف المحرك، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، مكبرات صوتية مع نظام ترفيهي، مخارج تكييف خلفية، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، بالاضافة إلى جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة.

سوزوكي سويفت ديزاير

وتستخدم السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2024 محرك 1200 سي سي، 4 سلندر، يمكنه انتاج 85 حصانا و113 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار بتقنية الدفع الامامي، بالاضافة إلى مدة زمنية تقدر بـ 12.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، واستهلاك للوقود بنسبة 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي سويفت ديزاير

اسعار سوزوكي سويفت ديزاير الرسمية في مصر موديل 2024

تقدم السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2024، عبر الفئة GLX WITH SCREEN وبسعر رسمي يبلغ 669.900 ألف جنيه.