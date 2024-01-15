سوزوكي سويفت "أعلى فئة" 2022 كسر زيرو.. للبيع بهذا السعر

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت واحدة من اشهر السيارات، التي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك في مصر، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية، وتضم هذه السيارة باقة من التجهيزات باختلاف فئاتها المطروحة محليًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

وظهرت السيارة سوزوكي سويفت "اعلى فئة" موديل 2022، للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تحت مفهوم كسر الزيرو، بعد أن خاضت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 5.500 كيلومتر.

سوزوكي سويفت موديل 2022

وتحتفظ السيارة سوزوكي سويفت 2022، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع طلاء ابيض مميز، وجنوط رياضية، مع طرازات الفئة الأعلى تجهيزًا والتي تأتي بعدد من التجهيزات، مع سقف باللون الأسود يختلف عن باقي أجزاء الهيكل.

سوزوكي سويفت موديل 2022

وتضم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 صاحبة هذا الموضوع، عدد من التجهيزات ومنها، حساسات ركن خلفية، واضاءة نهارية، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ونوافذ كهربائية بعدد 4، وقفل مركزي "سنتر لوك"، ريموت تحكم، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

سوزوكي سويفت موديل 2022

وتحتوي السيارة سوزوكي سويفت 2022 على وسائد هوائية للحماية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع انذار مانع للسرقة، ونظام ايموبليزر، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وعجلة قيادة باور متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط مقصورة السيارة.

سوزوكي سويفت موديل 2022

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سويفت موديل 2022

محرك 1200 سي سي 4 سلندر.

قوة اجمالية 84 حصان و107 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك 5 غيار.

تسارع في 12.9 ثانية انطلاقاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

استهلاك الوقود بمعدل 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

السرعة القصوى للسيارة تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

سوزوكي سويفت موديل 2022

سعر سوزوكي سويفت موديل 2022 "كسر زيرو"

تباع السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تحت حالة كسر الزيرو، بعد أن ظهرت عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بسعر 800 الف جنيه، بينما يصل السعر الرسمي للسيارة نحو 764.900 جنيه لهذه الفئة.