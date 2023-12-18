سعر سوزوكي سياز 2023.. لمحبي "كسر الزيرو"

ظهرت السيارة سوزوكي سياز موديل 2023، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تباع السيارة تحت مفهوم "كسر الزيرو"، وبعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر.

وتأتي السيارة سوزوكي سياز ضمن طرازات الفئة الثانية، والتي تعد هي الاعلى تجهيزًا مقارنة بالفئة الاولى، وتتمتع السيارة والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بمفهوم الفبريكا بالكامل سواء من الداخل او الخارج، إلى جانب رخصة سارية لـ 3 سنوات.

سوزوكي سياز

تجهيزات ومواصفات سوزوكي سياز

تأتي السيارة سوزوكي سياز بعدد من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ، مع قفل مركزي، وعجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم.

سوزوكي سياز

وتضم السيارة سوزوكي سياز جنوط رياضية، واضاءة نهارية، مع مصابيح حادة الشكل، بينما تبلغ الابعاد الخارجية للسيارة نحو 4490 مم للطول الكلي، و1730 مم للعرض، وبارتفاع 1475 مم، و145 مم لمستوى الخلوص الارضي، وقاعدة عجلات بطول اجمالي تبلغ 2650 مم.

سوزوكي سياز

وتعتمد السيارة سوزوكي سياز فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع قوة اجمالية قدرها 104 حصان و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة 4 غيار يعمل بشكل أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 12 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

سوزوكي سياز

سعر سوزوكي سياز 2023 "كسر زيرو"

تباع السيارة سوزوكي سياز 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد ظهورها على الانترنت تحت حالة كسر الزيرو، بقيمة سعرية بلغت 940 الف جنيه.