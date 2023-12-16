بديلة رينو لوجان.. أرخص سيارة سيدان تقدمها العلامة الفرنسية في مصر

يرى البعض أن النسخة رينو تاليانت، هي السيارة البديلة للايقونة الشهيرة لوجان، بينما يراها البعض الاخر أن هذه النسخة هي الارخص سعرًا من إصدارات ميجان، حيث تأتي بملامح خارجية متقاربة بعض الشئ وخاصة من ناحية المقدمة واطلالة السيدان.

وتقدم رينو تاليانت في مصر بقدرات فنية تتضمن محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يمكنه أن ينتح قوة إجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT "دفع أمامي".

رينو تاليانت 2024

وتحتوي رينو تاليانت 2024 على باقة من التجهيزات ومنها :

جنوط رياضية.

مثبت سرعة.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

انذار مانع للسرقة.

كاميرا خلفية.

حساسات ركن.

رينو تاليانت 2024

نظام صوتي ترفيهي مدخل AUX وUSB.

بلوتوث.

نظام التحكم في عجلة القيادة ودعم الكثير من الاوامر.

شاشة ملونة تعمل باللمس.

نوافذ كهربائية لجميع الابواب.

مكيف هواء.

مرايات جانبية كهربائية.

رينو تاليانت 2024

وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.

نظام الثبات الالكتروني.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

رينو تاليانت 2024

قياسات رينو تاليانت 2024

مساحة تخزين خلفية 528 لتر.

سعة خزان وقود 50 لتر.

طول كلي 4396 مم.

عرض كلي 1848 مم.

ارتفاع كلي 1501 مم.

طول قاعدة العجلات 2649 مم.

رينو تاليانت 2024

اسعار السيارة رينو تاليانت 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى رينو تاليانت 2024 بسعر 810,000 جنيه.

الفئة الثانية رينو تاليانت 2024 بسعر 890,000 جنيه.