عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بديلة رينو لوجان.. أرخص سيارة سيدان تقدمها العلامة الفرنسية في مصر

رينو تاليانت 2024
رينو تاليانت 2024

يرى البعض أن النسخة رينو تاليانت، هي السيارة البديلة للايقونة الشهيرة لوجان، بينما يراها البعض الاخر أن هذه النسخة هي الارخص سعرًا من إصدارات ميجان، حيث تأتي بملامح خارجية متقاربة بعض الشئ وخاصة من ناحية المقدمة واطلالة السيدان.

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. اعرف الأسعار

بعد الأسعار الجديدة.. ما هي أرخص سيارة تقدمها MG في مصر؟

أرخص سيارة زيرو تقدمها كيا في مصر موديل 2024.. صور

أرخص هاتشباك "زيرو" تقدمها ستروين بعد الاسعار الجديدة .. صور

وتقدم رينو تاليانت في مصر بقدرات فنية تتضمن محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يمكنه أن ينتح قوة إجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT "دفع أمامي".

رينو تاليانت 2024 

وتحتوي رينو تاليانت 2024 على باقة من التجهيزات ومنها :

 

  • جنوط رياضية.
  • مثبت سرعة.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • انذار مانع للسرقة.
  • كاميرا خلفية.
  • حساسات ركن.
رينو تاليانت 2024 
  • نظام صوتي ترفيهي مدخل AUX وUSB.
  • بلوتوث.
  • نظام التحكم في عجلة القيادة ودعم الكثير من الاوامر.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس.
  • نوافذ كهربائية لجميع الابواب.
  • مكيف هواء.
  • مرايات جانبية كهربائية.
رينو تاليانت 2024 
  • وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
رينو تاليانت 2024 

قياسات رينو تاليانت 2024 

 

  • مساحة تخزين خلفية 528 لتر.
  • سعة خزان وقود 50 لتر.
  • طول كلي 4396 مم.
  • عرض كلي 1848 مم.
  • ارتفاع كلي 1501 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2649 مم.
رينو تاليانت 2024 

اسعار السيارة رينو تاليانت 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الاولى رينو تاليانت 2024 بسعر 810,000 جنيه.

الفئة الثانية رينو تاليانت 2024 بسعر 890,000 جنيه.

رينو تاليانت 2024 
رينو تاليانت رينو تاليانت 2024 اسعار السيارة رينو تاليانت اسعار السيارة رينو تاليانت 2024 الرسمية اسعار السيارة رينو تاليانت 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سقوط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

ضرب وشتائم على متن طائرة.. تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

موضوعات متعلقة

أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر

هيونداي تكشف عن IONIQ 5 N الكهربائية الجديدة.. صور

اركب مرسيدس C180 موديل 2022 كسر زيرو.. اعرف سعرها

أرخص سيارات صينية رياضية في مصر.. اركب جديد

أسعار نيسان صني 2024 في مصر.. بعد الأوفر برايس

كسر الزيرو .. اركب شيفروليه أوبترا 2023 «أعلى فئة»

أحدث سيارة تقدمها العلامة الإيطالية.. فيات سكودو بتجهيزات متنوعة| صور

كيا سيلتوس 2023 كسر زيرو .. للبيع بهذا السعر

ترشيحاتنا

لبنان تمطر الأجواء الإسرائيلية برشقات صاروخية مكثفة

يوم رياضي حافل.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تليفزيون الكويت يقطع برامجه في جميع القنوات ويبث القرآن الكريم

تسلل من جنوب لبنان.. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما جويا مشبوها

التلفزيون الكويتي يقطع الإرسال ويعلن عن بيان من الديوان الأميري بعد قليل

القباج تشهد فعالية المرحلة الأولى لمشروع تأهيل الشباب للاعتماد على النفس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل في إحدث إطلالاتها

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا .. هل أنت منهم ؟

بالأسود الشفاف.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

إطلالة ابنة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

وفاة مطرب كبير على المسرح| فيديو جراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ