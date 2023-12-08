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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. اعرف الأسعار

ارخص 5 سيارات زيرو
ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية والتصميم، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى نقطة مهمة وهي "السعر"، والذي يحدد بشكل كبير اتمام العملية الشرائية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

1 - سوزوكي اسبريسو

 

تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س خلال 14.3 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لترات، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية تقدر بـ 100 كيلومتر، حيث دعمت بمحرك 1000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 67 حصانا، و90 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال.

 

وتقدم السيارة بنظام صوتي ترفيهي، راديو، مدخل USB، فرش قماشي، وسائد هوائية أمامية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، انذار مانع للسرقة، و مكيف هواء يدوي، ونوافذ كهربائية أمامية، ريموت كنترول للتحكم في فتح وغلق السيارة، سنتر لوك.

 

اسعار سوزوكي اسبريسو الرسمية في مصر

 

تقدم سوزوكي اسبريسو بسعر رسمي يبلغ 346.900 جنيه.

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

2 - دفسك 330S

 

تأتي دفسك 330S بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصان، وناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تضم ايضا محرك اخر سعة 1250 سي سي، بقوة 95 حصانا.

 

وتضم السيارة نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية أمامية، بالاضافة إلى نظام مكابح ABS مانعة للانغلاق، وجنوط 16 انش، وسعة تخزين خلفية تقدر بـ 450 لتر، و مقصورة داخلية ذات 7 مقاعد، مع باقة من التجهيزات ومنها، مكيف هواء، زجاج كهربائي.

 

اسعار دفسك 330S الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى بسعر رسمي يبلغ 590 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر رسمي يبلغ 620 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر رسمي يبلغ 625 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر رسمي يبلغ 640 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر رسمي يبلغ 645 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

3 - ميتسوبيشي اتراج

 

تستمد ميتسوبيشي اتراج قوتها من محرك 1200 سي سي، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي، مع عزم دوران 100 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 76 حصان، اضافة إلى وجود عدة تجهيزات منها نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

 

و مصابيح امامية حادة الشكل بتقنية LED، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب مع سعة تخزين خلفية، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، عجلات 15 بوصة 185/55 R15 82V، و أبعاد خارجية بلغت 4305 مم للطول الكلي، و 1670 مم للعرض.

 

اسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج الرسمية في مصر 

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج بسعر رسمي يبلغ 670 الف جنيه لموديلات 2024.

 

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

4 - بى واى دى F3

 

تضم السيارة بى واى دى F3 نظام إيموبليزر ضد السرقة، وفرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل ebd، بالإضافة إلى وسائد هوائية ثنائية بعدد 2 airbags، و تأتي الفئة الأولى بناقل حركة اخر بقدرات أوتوماتيكية، مع محرك سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، وعلبة تروس أوتوماتيكية للفئة الثانية.

 

أسعار بي واي دي F3 الرسمية في مصر:

الفئة الأولى مانيوال 2024 بسعر 550 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك 2024 بسعر 635 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

5 - جاك S2

 

تضم السيارة قفل مركزي للابواب، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة ملونة تعمل باللمس، بلوتوث، مدخل USB، نظام ترفيهي صوتي، جنوط رياضية، كاميرا خلفية وحساسات ركن، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS و EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP، إنذار مانع للسرقة.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، وقوة إجمالية 113 حصان، بالاضافة إلى سرعة قصوى 175 كيلومتر في الساعة، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وتحتاج السيارة 12.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س، ويصل استهلاك وقود بنسبة قدرها 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

سعر السيارة جاك S2 الرسمي في مصر 

 

تقدم سيارة جاك S2 موديل 2024 داخل السوق المصري بسعر يبلغ 679.900 جنيه.

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