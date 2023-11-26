دفسك 330S العائلية ذات الـ 7 مقاعد .. بأرخص سعر في مصر

استطاعت السيارة دفسك 330S، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، كواحدة من أرخص السيارات العائلية المطروحة في مصر، من الفئة ذات الـ 7 مقاعد، والتي تضم باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، مع تصميم خارجي انيق.

سعر ومواصفات دفسك 330S المطروحة في مصر

زودت السيارة دفسك 330S بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصان، وناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تضم ايضا محرك اخر سعة 1250 سي سي، بقوة 95 حصانا.

دفسك 330S

وتتميز السيارة دفسك 330S بمساحتها الداخلية الرحبة، حيث تحظى بمقصورة داخلية ذات 7 مقاعد، مع باقة من التجهيزات ومنها، مكيف هواء، زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية أمامية، بالاضافة إلى نظام مكابح ABS مانعة للانغلاق، وجنوط 16 انش، وسعة تخزين خلفية تقدر بـ 450 لتر.

دفسك 330S

وتضم السيارة دفسك 330S مسند خلفي لليد، وشاشة تعمل باللمس للفئات عالية التجهيز، بحجم 7 بوصة، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 160 كيلومتر في الساعة، كما تضم مقدمة ذات مصابيح حادة، وتأتي بأبعاد خارجية بلغت 4400 مم للطول الكلي، و1705 مم للعرض، و1790 مم للارتفاع.

دفسك 330S

سعر دفسك 330S الرسمي في مصر موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 590 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 620 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 625 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 640 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 645 ألف جنيه.