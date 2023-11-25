سعر أرخص سيارة رياضية في مصر موديل 2024.. صور

استطاعت شركة جاك الصينية، أن تعزز من تواجدها داخل السوق المصري، بطرح العديد من الاصدارات المتنوعة، اغلبها من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، أو من طرازات الكروس اوفر الشهيرة، ومنها النسخة S2 موديل 2024، والتي تعد هي ارخص طرازات العلامة التجارية الصينية في مصر.

وفي هذا السياق يقم موقع "صدى البلد" مواصفات جاك S2 موديل 2024 واحدث اسعارها في السوق المصري.

جاك S2 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة جاك S2 موديل 2024

محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي.

قوة إجمالية 113 حصان.

سرعة قصوى 175 كيلومتر في الساعة.

ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

تحتاج السيارة 12.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

استهلاك وقود بنسبة قدرها 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

جاك S2 موديل 2024

قفل مركزي للابواب "سنتر لوك" وريموت.

مرايات جانبية كهربائية.

مكيف هواء.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة ملونة تعمل باللمس.

بلوتوث.

مدخل USB.

نظام ترفيهي صوتي.

جنوط رياضية.

جاك S2 موديل 2024

كاميرا خلفية وحساسات ركن.

مثبت سرعة.

فرامل ABS و EBD.

وسائد هوائية للحماية.

برنامج الثبات الالكتروني ESP.

إنذار مانع للسرقة.

جاك S2 موديل 2024

سعر جاك S2 موديل 2024 الرسمي في مصر

طرحت سيارة جاك S2 موديل 2024 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، وهي النسخة SMART، والتي تقدم بسعر رسمي يبلغ 679.900 جنيه.