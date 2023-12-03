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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة في مصر بعد الزيادة الجديدة

بي واي دي f3
بي واي دي f3

ارتفعت من جديد أسعار أرخص سيارة زيرو في مصر تنتمي إلى عائلة السيدان، وهي النسخة بي واي دي f3 موديل 2024، حيث شهدت تلك السيارة زيادة سعرية قدرها 50 ألف جنيه للفئة الأولى "مانيوال"، أما عن الفئة الثانية أوتوماتيك، فشهدت زيادة قدرها 35 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أسعار ومواصفات أرخص سيارة سيدان "زيرو" في مصر موديل 2024 "بي واي دي f3"
 

بي واي دي f3

تضم السيارة بي واي دي f3 زجاج كهربائي، ومكيف هواء، وجنوط رياضية، فرش جلد، مرايات جانبية كهربائية، مدخل usb وaux، وقفل مركزي للأبواب، وانذار مانع للسرقة، إضافة إلى زجاج خلفي مظلل، ونظام صوتي ترفيهي.

بي واي دي f3

وتعتمد السيارة بي واي دي f3 على عدد من تجهيزات الحماية منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وفرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل ebd، بالإضافة إلى وسائد هوائية ثنائية بعدد 2 airbags.

بي واي دي f3

وزودت السيارة بي واي دي f3 موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك للفئة الثانية، بينما تأتي الفئة الأولى بناقل حركة اخر بقدرات أوتوماتيكية، مع محرك سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

بي واي دي f3

أسعار السيارة بي واي دي f3 موديل 2024 بعد الزيادة الجديدة 

الفئة الأولى مانيوال 2024 بسعر 550 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك 2024 بسعر 635 ألف جنيه.

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