أرخص سيارة من BMW في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

مازالت النسخة BMW 118 موديل 2024، تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا المقدمة من عملاقة تصنيع المركبات الالمانية بي ام دابليو في مصر، حيث يتم طرحها محليًا من خلال فئة واحدة، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك ذات المظهر الشبابي والذي يتسم بالطابع الرياضي.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات السيارة BMW 118 موديل 2024 الأرخص من فئاتها.

BMW 118 موديل 2024

قياسات BMW 118 موديل 2024

طول 4329 مم.

عرض 1765 مم.

ارتفاع 1440 مم.

خلوص ارضي 140 مم.

طول قاعدة العجلات 2690 مم.

مساحة تخزين 360 لتر سعة الحقيبة الخلفية.

خزان وقود 52 لتر.

BMW 118 موديل 2024

مواصفات تجهيزات السيارة BMW 118 موديل 2024

تسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س خلال 8.7 ثانية.

محرك تيربو سعة 1500 سي سي.

قوة 136 حصان و220 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 8 نقلات.

سرعة قصوى تصل لـ 210 كيلومتر في الساعة.

استهلاك وقود بنسبة 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس

نوافذ كهربائية امامية وخلفية

BMW 118 موديل 2024

كاميرا وحساسات ركن.

انذار ونظام مانع السرقة.

وسائد هوائية للحماية.

مثبت سرعة.

جنوط رياضية.

مكيف هواء.

نظام صوتي ترفيهي.

فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

بصمة.

اضاءة LED.

مرايات جانبية كهربائية التحكم.

BMW 118 موديل 2024

أسعار BMW 118 موديل 2024 في السوق المصري

تقدم السيارة BMW 118 موديل 2024 بقيمة سعرية رسمية قدرها 1,850,000 جنيه.