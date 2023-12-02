سعر BMW الفئة السابعة 2023 في مصر

تعد السيارة BMW الفئة السابعة، من افخم اصدارات العلامة التجارية الألمانية، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات القوية، والتي تمنحها الافضلية من ناحية التسارع، بالاضافة إلى اسلوب الفخامة المتبع في هذه الفئة، مع باقة من التقنيات وعناصر الرفاهية والتحكم.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق اسعار BMW الفئة السابعة الرسمية في مصر موديل 2023، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

BMW الفئة السابعة 2023

تأتي السيارة BMW الفئة السابعة بمحرك 3000 سي سي تيربو، واخر 4400 سي سي تيربو، مع قوة 380 حصانا وعزم دوران 520 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، ومدة تسارع قدرها 5.4 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

BMW الفئة السابعة 2023

بينما تأتي النسخة صاحبة الـ 4400 سي سي، بقوة قدرها 544 حصانا، و750 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى زمن تسارع يقدر بـ 4.2 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى قدرات الدفع الرباعي وليست الخلفي فقط مثل طرازات اول فئة.

BMW الفئة السابعة 2023

ابعاد السيارة BMW الفئة السابعة

ارتفاع السيارة 1544 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 135 مم.

الطول الكلي 5391 مم.

العرض الكلي 1950 مم.

حجم حقيبة التخزين 540 لتر.

سعة خزان الوقود 75 لتر.

BMW الفئة السابعة 2023

اسعار BMW الفئة السابعة 2023 في مصر

اول فئة 740I بسعر 7,700,000 جنيه.

ثاني فئة I7 XDRIVE60 بسعر 8,000,000 جنيه.

ثالث فئة 760I XDRIVE بسعر 9,600,000 جنيه.