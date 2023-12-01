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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تيجو 3 2023 كسر زيرو .. اعرف سعرها

شيري تيجو 3 2023
شيري تيجو 3 2023

ظهرت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 للبيع عبر الانترنت، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر فقط، مع حالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، بدون أي دهانات أو اي تعديلات، ومن المعروف أن هذه السيارة تقدم عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

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وتضم السيارة شيري تيجو 3 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، وشاشة ملونة تعمل باللمس، ونظام صوتي ترفيهي، مع مكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، كاميرا، فتحة سقف كهربائية التحكم.

 

شيري تيجو 3 2023 

وتحتوي السيارة شيري تيجو 3 2023 على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ريموت تحكم، مثبت سرعة، قفل مركزي للابواب، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية أمامية بعدد 2 AIRBAGS.

شيري تيجو 3 2023 

وتضم السيارة شيري تيجو 7 2023 قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية 125 حصانا، و160 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، بتقنية الدفع الأمامي، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

شيري تيجو 3 2023 

ابعاد السيارة شيري تيجو 3 2023 

 

  • طول كلي 4419 مم.
  • عرض كلي 1765 مم.
  • ارتفاع كلي 1651 مم.
  • قاعدة عجلات 2510 مم.
  • سعة تخزين خلفية 550 لتر.
  • سعة خزان الوقود 55 لتر.

 

سعر السيارة شيري تيجو 3 2023 "كسر زيرو" 

 

تباع السيارة شيري تيجو 3 2023 على الانترنت بحالة كسر الزيرو، وبقيمة سعرية بلغت 750 الف جنيه.

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