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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة موديل 2024 تقدمها سيتروين بالسوق المصري

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه 2024

تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه 2024 على رأس القائمة، لأرخص السيارات الفرنسية المطروحة في السوق المصري، حيث يتم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات هم COMFORT و LUXURY، مع تصميم السيدان، وبسعر رسمي يبدأ من 789 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات سيتروين سي اليزيه 2024 في مصر.

 سيتروين سي اليزيه 2024

تجهيزات ومواصفات السيارة سيتروين سي اليزيه 2024

 

  • مرايات جانبية كهربائية التحكم.
  • مثبت سرعة.
  • جنوط رياضية.
  • انذار ونظام مانع السرقة.
  • مكيف هواء.
  • حساسات ركن.
 سيتروين سي اليزيه 2024
  • قفل مركزي.
  • كاميرا خلفية.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • وسائد هوائية أمامية.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني EBD.
 سيتروين سي اليزيه 2024

ابعاد سيتروين سي اليزيه 2024 

 

  • طول 4427 مم.
  • عرض 1948 مم.
  • ارتفاع 1466 مم.
  • ارتفاع عن الارض "خلوص" 156 مم.
  • مساحة تخزين خلفية 506 لتر.
  • 50 لتر سعة خزان الوقود.
 سيتروين سي اليزيه 2024

القدرات الفنية للسيارة سيتروين سي اليزيه 2024

 

  • ناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات
  • تعتمد السيارة على تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
  • زودت بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • القوة الاجمالية للمحرك بلغت 115 حصانا.
 سيتروين سي اليزيه 2024
  • عزم الدوران 150 نيوتن متر.
  • تسارع السيارة في مدة زمنية 12.7 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.
  • استهلاك السيارة للوقود بنسبة 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • السرعة القصوى تصل لـ 188 كم/س.

 

أسعار سيتروين سي اليزيه 2024 الرسمية في مصر 

 

أول فئة COMFORT موديل 2024 بسعر 789 الف جنيه.

ثاني فئة LUXURY موديل 2024 بسعر 849 الف جنيه.

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