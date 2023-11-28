أخبار السيارات| أرخص سيارة "زيرو" تقدمها بيجو.. سعر كيا سبورتاج 2024 .. أصغر سيارة في مصر بهذه القيمة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تبدأ أسعار السيارة بيجو 301 من 774.900 جنيه، وتعد هذه النسخة هي ارخص إصدارات العلامة الفرنسية في مصر، حيث تقدمها عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي لجميع الفئات.

تعد النسخة كيا سبورتاج واحدة من ابرز السيارات الرياضية المقدمة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث يتم طرحها محليًا عبر 6 فئات من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من 1,519,900 جنيه للفئة الاولى.

استطاعت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما، أن تحقق مكانة كبيرة داخل الشارع المصري، نسبة إلى الاعتمادية، والحفاظ على قيمتها السعرية، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية التي يوفرها الصانع الياباني.

يبحث البعض عن امكانية شراء سيارة جديدة وبحجم صغير، وتعد النسخة فيات 500 واحدة من اصغر السيارات المطروحة بالسوق المصري، بين موديلات 2023، والتي تأتي عبر فئتين هم النسخة 500 وc500، مع وجود باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

يقدم الصانع الفرنسي الكثير من السيارات القوية والمتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، التي تلقى اقبالا كبيرا بسبب المساحة الداخلية الرحبة والارتفاع المناسب، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل اصدار وعلامة تجارية.

تباع السيارة هيونداي النترا CN7 تحت حالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومترًا فقط، حيث ظهرت للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا الموضوع الكترونيًا، مع حالة فنية جيدة، ومفهوم الفبريكا داخليًا وخارجيًا، وانتمائها إلى موديلات 2022.