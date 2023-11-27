سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر .. بعد الاوفر برايس

تعد النسخة كيا سبورتاج واحدة من ابرز السيارات الرياضية المقدمة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث يتم طرحها محليًا عبر 6 فئات من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من 1,519,900 جنيه للفئة الاولى.

ووصلت أسعار الاوفر برايس لهذه الفئة إلى 300 الف جنيه، ويعني هذا المفهوم هو فرض قيمة اضافية "غير رسمية" من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري وعدم الحاجة لانتظار قوائم الحجز، وتتراوح ايضا اسعار هذه القيمة بين 280 الف وحتى 375 الف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

كيا سبورتاج 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج 2024 وابرز المواصفات الفنية.

زودت السيارة كيا سبورتاج 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، مع قوة اجمالية قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن متر، بالاضافة إلى تقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء سباعية السرعات.

كيا سبورتاج 2024

وتضم السيارة كيا سبورتاج 2024 عدد كبير من التجهيزات منها، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، سنتر لوك، مرايات كهربائية، باور، مكيف هواء، انذار مانع للسرقة، ونظام إيموبليزر، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تضم شاشة تعمل باللمس، نظام ترفيهي صوتي، مقود حركة مالتي فانكشن، زر تشغيل وايقاف المحرك، كاميرا خلفية، حساسات ركن، جنوط رياضية.

كيا سبورتاج 2024

اسعار كيا سبورتاج 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى كيا سبورتاج 2024 بسعر 1,519,900 جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2024 بسعر 1,639,900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2024 بسعر 1,789,900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2024 بسعر 1,919,900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2024 بسعر 1,969,900 جنيه.

الفئة السادسة كيا سبورتاج 2024 بسعر 1,999,900 جنيه.