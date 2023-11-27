ميتسوبيشي لانسر بوما "أوتوماتيك" .. بأرخص سعر للمستعمل

استطاعت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما، أن تحقق مكانة كبيرة داخل الشارع المصري، نسبة إلى الاعتمادية، والحفاظ على قيمتها السعرية، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية التي يوفرها الصانع الياباني.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007، عبر احد الصفحات المتخصصة في مجال بيع السيارات على الانترنت، وهي بحالة الفبريكا من الداخل، بينما جاءت خارجيًا بطلاء محدث مع البقاء على سقف الفبريكا، واطارات جيدة، ورخصة سارية لمدة 9 شهور.

ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، موفر في الوقود ولكن ليس بالعزم المعتاد للنسخة صاحبة الـ 1600 سي سي، بينما تستمد اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007

وزودت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما بنوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وراديو كاسيت مع نظام ترفيهي، ومدخل AUX و USB، بالاضافة إلى مكيف هواء يدوي، وعجلة قيادة باور، وقفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، ريموت تحكم، وجنط رياضي.

ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007

وقطعت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما مسافة قدرها 217 الف كليومترا، وتظهر من الخارج بشكل قياسي، مع مصابيح ذات مظهر حاد، وشبكة باللون الاسود بفتحات متعددة المقاطع، بالاضافة إلى مقصورة داخلية ذات مساحة رحبة، وسعة تخزين خلفية واسعة.

ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007

تباع السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية بلغت 330 الف جنيه.