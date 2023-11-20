اشتري تويوتا كورولا بـ 200 الف جنيه فقط

قدمت شركة تويوتا الكثير من الاصدارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، خلال تاريخها العملاق والحافل، حيث تعد واحدة من اعرق الشركات اليابانية المتخصصة في هذا المجال، ومن بين الاصدارات التي اشتهرت بها وحتى هذا الوقت هي الايقونة "كورولا" باختلاف اجيالها.

تويوتا كورولا موديل 2000

وتعتبر السيارة تويوتا كورولا موديل 2000، واحدة من اصدارات هذه الايقونة، حيث قدمت عبر اطلالة السيدان الشهيرة، وظهرت احد هذه الطرازات للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات الشهيرة المتخصصة في هذا الامر الكترونيًا.

تويوتا كورولا موديل 2000

وتأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2000 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة الفبريكا من الداخل، مع تحدث للطلاء الخارجي، حيث تقدم باللون الازرق الغامق، مع مصابيح حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، وعدد 4 ابواب، ومساحة تخزين خلفية تتسم بالرحابة.

تويوتا كورولا موديل 2000

وتضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2000 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ريموت كنترول، سنتر لوك، باور، مرايات كهربائية جانبية ضم، راديو كاسيت، ومدخل USB، كاميرا خلفية، فرش جلد، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي.

تويوتا كورولا موديل 2000

وتعتمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2000 على ناقل سرعات مانيوال، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وتم عمل جميع الصيانات الدورية للسيارة ومنها، عدد 4 اطارات جديدة، طقم ماستر وديسك، طقم بلي وجلب مقصات، بالاضافة إلى تغيير زيت المحرك وناقل الحركة، ومكيف هواء يعمل بكفاءة.

سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2000

تباع السيارة تويوتا كورولا موديل 2000 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر الانترنت بقيمة قدرها 200 الف جنيه.