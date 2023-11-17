عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2024

تقدم السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 بأسعار رسمية تبدأ من 925 ألف جنيه للفئة الأولى ACTIVE، وتعد كورولا واحدة من أشهر إصدارات العلامة التجارية اليابانية في السوق المصري، باختلاف الاجيال المقدمة وحتى موديلات 2024، والتي يتم طرحها بتصميم السيدان، مع حزمة من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 في مصر

تويوتا كورولا موديل 2024

ابعاد وقياسات تويوتا كورولا 2024

طول 4630 مم.
عرض 1780 مم.
ارتفاع 1435 مم.
طول قاعدة العجلات 2700 مم.
حجم حقيبة التخزين 470 لتر.
ارتفاع السيارة عن الارض 164 مم.
خزان الوقود يأتي بسعة 50 لتر.

تويوتا كورولا موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا كورولا 2024

تعتمد السيارة تويوتا كورولا 2024 على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات يأتي بسعة بلغت 1600 سي سي، وقوة اجمالية قدرها 120 حصانا، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك.

تويوتا كورولا موديل 2024

ويمكن للسيارة تويوتا كورولا 2024 بلوغ سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0، خلال مدة زمنية تستغرق 12 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تقترب من 190 كيلومتر في الساعة.

 

اسعار تويوتا كورولا موديل 2024 الرسمية في مصر

 

اول فئة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر 925,000 جنيه.
ثاني فئة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر 990,000 جنيه.
ثالث فئة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر 1,100,000 جنيه .
رابع فئة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر 1,150,000 جنيه.
خامس فئة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر 1,200,000 جنيه.

تويوتا كورولا تقنية الفار الأسعار الرسمية أسعار تويوتا كورولا اسعار تويوتا كورولا موديل 2024 الرسمية اسعار تويوتا كورولا موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

موضوعات متعلقة

أحدث أسعار MG RX5 PLUS موديل 2023 بالسوق المصري

أسرع SUPER CAR في السعودية.. كم يبلغ سعرها؟

تبدأ من 527 ألف جنيه.. شيري تقدم تيجو 8 برو"CHAMPION EDITION" الجديدة|صور

مرسيدس C180 موديل 2022 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

رينو كابتشر موديل 2017 "توب لاين" بأفضل سعر

أسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري .. تبدأ من 610 آلاف جنيه

بـ 135 ألف جنيه فقط.. اركب سيارة "أوتوماتيك" فما هي ؟

اركب نيسان سنترا "كسر زيرو" موديل 2024 .. بهذا السعر

ترشيحاتنا

السفارة الأمريكية بالقاهرة توجه رسالة للسفيرة الجديدة هيرو مصطفى

التعليم في أسبوع|تكريم تلميذ عبقري دخل الكلية بالابتدائية.. واستعدادات لتطوير الثانوية العامة

أوقفوا هذا التهور.. معارض اسرائيلي يهاجم قرار إدخال الوقود إلى غزة

بيرسي تاو يحسم قراره تجاه رغبة الأهلي في تمديد عقده.. فيديو

عبد الله الطفل الفلسطيني.. رحلة العلاج من فيديو الاستغاثة الى الوصول لمستشفى معهد ناصر|القصة الكاملة

نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يحرج أصالة بسبب فستانها في الرياض.. سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يحرج أصالة بسبب فستانها في الرياض.. سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة نسرين إمام.. شاهد

احذري.. عوامل تزيد من خطر إصابة النساء بهذا النوع لـ السرطان

هل يمكن لهذا العلاج القديم أن يعالج تساقط الشعر؟.. تعرف عليه

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ