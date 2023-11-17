أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر

تقدم السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 بأسعار رسمية تبدأ من 925 ألف جنيه للفئة الأولى ACTIVE، وتعد كورولا واحدة من أشهر إصدارات العلامة التجارية اليابانية في السوق المصري، باختلاف الاجيال المقدمة وحتى موديلات 2024، والتي يتم طرحها بتصميم السيدان، مع حزمة من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 في مصر

تويوتا كورولا موديل 2024

ابعاد وقياسات تويوتا كورولا 2024

طول 4630 مم.

عرض 1780 مم.

ارتفاع 1435 مم.

طول قاعدة العجلات 2700 مم.

حجم حقيبة التخزين 470 لتر.

ارتفاع السيارة عن الارض 164 مم.

خزان الوقود يأتي بسعة 50 لتر.

تويوتا كورولا موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا كورولا 2024

تعتمد السيارة تويوتا كورولا 2024 على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات يأتي بسعة بلغت 1600 سي سي، وقوة اجمالية قدرها 120 حصانا، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك.

تويوتا كورولا موديل 2024

ويمكن للسيارة تويوتا كورولا 2024 بلوغ سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0، خلال مدة زمنية تستغرق 12 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تقترب من 190 كيلومتر في الساعة.

اسعار تويوتا كورولا موديل 2024 الرسمية في مصر

اول فئة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر 925,000 جنيه.

ثاني فئة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر 990,000 جنيه.

ثالث فئة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر 1,100,000 جنيه .

رابع فئة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر 1,150,000 جنيه.

خامس فئة تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر 1,200,000 جنيه.