أرخص سيارة "زيرو" تقدمها بيجو.. وكم يبلغ سعرها

تبدأ اسعار السيارة بيجو 301 من 774.900 جنيه، وتعد هذه النسخة هي ارخص اصدارات العلامة الفرنسية في مصر، حيث تقدمها عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي لجميع الفئات.

مواصفات وتجهيزات بيجو 301 موديل 2024

نبدأ بالقدرات الفنية للسيارة حيث تضم محرك رباعي الاسطوانات، يأتي بسعة 1600 سي سي، وقوة إجمالية قدرها 115 حصان، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى 188 كيلوتر في الساعة، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

بيجو 301 موديل 2024

ويصل متوسط استهلاك بيجو 301 موديل 2024 من الوقود نحو 6.6 لترات لكل 100 كيلومتر، ومع القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة، يمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ الساعة في فترة تستغرق 12.1 ثانية.

بيجو 301 موديل 2024

تضم السيارة باقة من التجهيزات القياسية والاضافية بحسب الفئات ومنها، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء، باور، ريموت كنترول، سنتر لوك، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، جنوط رياضية، مثبت سرعة، مصابيح ضباب، حساسات ركن خلفية، كاميرا، شاشة ملونة تعمل باللمس، وسائد هوائية، فرامل ABS و EBD، ونظام ESP.

بيجو 301 موديل 2024

ابعاد السيارة بيجو 301 موديل 2024

طول 4442 مم.

عرض 1748 مم.

ارتفاع 1466 مم.

خلوص ارضي 165 مم.

سعة حقيبة التخزين 506 لتر.

خزان وقود سعة 50 لتر.

طول قاعدة العجلات 2652 مم.

بيجو 301 موديل 2024

اسعار بيجو 301 موديل 2024 في مصر

اول فئة بيجو 301 موديل 2024 بسعر 774,990 جنيه.

ثاني فئة بيجو 301 موديل 2024 بسعر 814,990 جنيه.