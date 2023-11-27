عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة "زيرو" تقدمها بيجو.. وكم يبلغ سعرها

بيجو 301 موديل 2024
بيجو 301 موديل 2024

تبدأ اسعار السيارة بيجو 301 من 774.900 جنيه، وتعد هذه النسخة هي ارخص اصدارات العلامة الفرنسية في مصر، حيث تقدمها عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي لجميع الفئات.

سعر أرخص سيارة رياضية في مصر موديل 2024.. صور

تبدأ من 547 ألف جنيه.. أرخص سيارة نيسان صني 2024

بالأسعار الجديدة.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي في مصر

أرخص سيارة رياضية من شانجان CS35 PLUS 2024 .. اعرف سعرها

مواصفات وتجهيزات بيجو 301 موديل 2024 

 

نبدأ بالقدرات الفنية للسيارة حيث تضم محرك رباعي الاسطوانات، يأتي بسعة 1600 سي سي، وقوة إجمالية قدرها 115 حصان، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى 188 كيلوتر في الساعة، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

بيجو 301 موديل 2024

ويصل متوسط استهلاك بيجو 301 موديل 2024 من الوقود نحو 6.6 لترات لكل 100 كيلومتر، ومع القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة، يمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ الساعة في فترة تستغرق 12.1 ثانية.

بيجو 301 موديل 2024

تضم السيارة باقة من التجهيزات القياسية والاضافية بحسب الفئات ومنها، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء، باور، ريموت كنترول، سنتر لوك، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، جنوط رياضية، مثبت سرعة، مصابيح ضباب، حساسات ركن خلفية، كاميرا، شاشة ملونة تعمل باللمس، وسائد هوائية، فرامل ABS و EBD، ونظام ESP.

بيجو 301 موديل 2024

ابعاد السيارة بيجو 301 موديل 2024

 

  • طول 4442 مم.
  • عرض 1748 مم.
  • ارتفاع 1466 مم.
  • خلوص ارضي 165 مم.
  • سعة حقيبة التخزين 506 لتر.
  • خزان وقود سعة 50 لتر.
  • طول قاعدة العجلات 2652 مم.
بيجو 301 موديل 2024

اسعار بيجو 301 موديل 2024 في مصر 

 

اول فئة بيجو 301 موديل 2024 بسعر 774,990 جنيه.

ثاني فئة بيجو 301 موديل 2024 بسعر 814,990 جنيه.

بيجو صد رد موديل 2024 بيجو 301 موديل 2024 اسعار بيجو 301 اسعار بيجو 301 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

سعر بيجو 5008 موديل 2024 في مصر. صور

رينو تكشف عن AEROVAN الكهربائية الجديدة .. صور

سعر أيولوس A30 SHINE الجديدة كليًا في مصر .. صور

اركب مرسيدس C180 موديل 2022 كسر زيرو بهذا السعر

سعر أحدث سيارة رياضية في مصر موديل 2024 | صور

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني تبدأ من 670 ألف جنيه

بـ 230 ألف جنيه .. اركب سيارة أوتوماتيك 2014

نيسان سنترا أعلى فئة "كسر زيرو" بأفضل سعر

ترشيحاتنا

بايدن السر.. مستشار نتنياهو تكشف تفاصيل اتفاق تجديد الهدنة الإنسانية في غزة

لجنة مكافحة كورونا يحذر: الالتهابات الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية

صحة غزة تعلن إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء

يديعوت أحرونوت: طرد ضابطين بالجيش الإسرائيلي بعد هروبهما من المقاومة في غزة

ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع أفضل مدرب في العالم.. تفاصيل

أول تعليق لأمين الأمم المتحدة على هدنة اليومين في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتسلميلي على حبيب الأمة.. أب فلسطيني يخاطب ابنته الشهيدة بين ذراعيه

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ